Морковь за неделю потеряла в цене 10%

11 августа 2026, 07:26

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Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил о заметном снижении стоимости моркови в российских магазинах. С 1 по 8 августа овощ стал дешевле на 10%.