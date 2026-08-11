Морковь за неделю потеряла в цене 10%
Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил о заметном снижении стоимости моркови в российских магазинах. С 1 по 8 августа овощ стал дешевле на 10%.
В беседе с «Газетой.Ru» экономист уточнил, что бананы за этот период потеряли 1,5% цены. При этом куриные тушки марки «Каждый день» прибавили 2,2%.
Индекс Мишек за неделю снизился на 0,7%. Неделей ранее показатель вырос на 0,9%. Стоимость остальных продуктов, входящих в расчет, не изменилась.
За последние 12 месяцев индекс увеличился на 7,8%. Неделей раньше годовой рост достигал 8,5%.
Сильнее всего за год выросли цены на куриные тушки «Каждый день» — на 30,6%. Детский мармелад Fruit-Tella подорожал на 27,3%, яйца «Окские» категории С1 — на 25%. В перечне заметно прибавили сельдь «Матиас», молоко «Домик в деревне», морковь, белый хлеб, бананы и масло «Олейна».
Черный чай «Акбар» за год стал дешевле на 25,6%. Цена плавленого сыра «Фетакса» снизилась на 10,6%, конфет «Мишка косолапый» — на 4,5%, масла «Простоквашино» жирностью 72,5% — на 2,8%. Апельсиновый сок J7 сохранил прежнюю стоимость.
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