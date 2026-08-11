Сексолог назвал ключ к яркой интимной близости

11 августа 2026, 07:22

Фото: iStock/M-Production

Сексолог Дмитрий Гухман считает, что качество секса во многом зависит от способности партнеров сосредоточиться на моменте и не отвлекаться на тревожные мысли. Об этом сообщает «Лента.ру».





По словам эксперта, внутреннее напряжение мешает человеку расслабиться и получать удовольствие от близости. Размышления о внешности, технике или возможных ошибках способны отвлечь от собственных чувств и контакта с партнером.



Гухман посоветовал перенести внимание на дыхание, прикосновения, взгляд и запах близкого человека. Важно замечать ощущения тела и не пытаться постоянно оценивать происходящее.





«Самые яркие моменты близости редко случаются тогда, когда люди пытаются идеально заниматься сексом. Они случаются тогда, когда оба перестают оценивать себя и начинают по-настоящему присутствовать друг с другом», — отметил сексолог.