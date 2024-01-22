Москвичей ждёт самая тёплая неделя с начала года

Фото: IStock/BrianAJackson
«Во вторник температура повысится во до -1…-4 градусов, пойдёт небольшой снег, начнёт падать давление, немного поднимется ветер, но будет не слишком докучать. В среду и четверг будет уже 0…+1. В пятницу ожидается 0…-5, и в выходные немного понижение температуры до -4…-9 градусов мороза», — сказал Александр Шувалов.
Читайте также:
В Подмосковье за сутки выпало 40% месячной нормы осадков
В столичном регионе объявили «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы
Вильфанд заявил о резких изменениях погоды в Москве в ближайшие дни