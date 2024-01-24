Режим ЧС введëн в Южно-Сахалинске из-за метели

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В Южно-Сахалинске из-за обрушившейся на столицу Сахалина метели ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на оперативный штаб.
По информации Telegram-канала SHOT, в местном аэропорту уже задержаны на вылет и прилëт 28 рейсов. Движение на ряде дорог полностью закрыто, видимость на трассах нулевая, автомобили во дворах засыпает снегом по уровень крыши. Движение общественного транспорта в городе также отменено.
«Проезд на магистральных улицах будет поддерживаться для проезда спецтехники, работы магазинов и аварийных служб», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Южно-Сахалинска.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал руководителей предприятий всех форм собственности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а коммунальщиков обеспечить своевременную и оперативную уборку основных дорог.
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