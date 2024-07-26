Мороженное или алкоголь: врач рассказала, как правильно питаться в жару

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Летом нужно придерживаться определенной диеты, чтобы избежать обезвоживания.
В жару многие люди предпочитают легкие и холодные блюда, но нужно также помнить, что организм для нормального функционирования должен получать из потребляемых продуктов энергию.
В жаркие дни не стоит переходить исключительно на воду, это может привести к обезвоживанию организма. Лучше сосредоточиться на продуктах, богатых водой, таких как фрукты, ягоды и овощи. Они обеспечат организм влагой и необходимыми витаминами, микроэлементами. Например, витаминами С и Е, которые благотворно влияют на кожу и сердечно-сосудистую систему.
Оценить свой витаминный статус можно с помощью комплексного анализа крови на витамины. Многие из нас не получают достаточного количества клетчатки, но она полезна для пищеварения и снижает риск запоров, которые часто возникают в жару.
Если постоянно есть или пить холодное, организм может переохладиться. В ответ на это система терморегуляции поднимет температуру тела, от чего станет ещё жарче. Избыток холодных продуктов в жару только навредит.
Стоит убрать из рациона тяжёлую пищу, которая долго переваривается, алкоголь и энергетические напитки. Их потребление может привести к избыточным потерям жидкости, которые и так велики на жаре.
Лучшая стратегия, которая поможет пережить летнюю жару — пить много жидкости, есть небольшими порциями и отказаться от алкоголя и тяжёлой пищи.
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«Снижение аппетита в жару объясняется физиологическими процессами: переваривание пищи сопровождается выделением тепла. Сокращая количество приёмов пищи или снижая её калорийность, мы пытаемся, если не охладиться, то хотя бы не нагреться. В среднем в жаркую погоду калорийность потребляемой пищи снижается примерно на 5%», — рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.
В жаркие дни не стоит переходить исключительно на воду, это может привести к обезвоживанию организма. Лучше сосредоточиться на продуктах, богатых водой, таких как фрукты, ягоды и овощи. Они обеспечат организм влагой и необходимыми витаминами, микроэлементами. Например, витаминами С и Е, которые благотворно влияют на кожу и сердечно-сосудистую систему.
Оценить свой витаминный статус можно с помощью комплексного анализа крови на витамины. Многие из нас не получают достаточного количества клетчатки, но она полезна для пищеварения и снижает риск запоров, которые часто возникают в жару.
«Идея охладиться с помощью мороженого вполне объяснима. Однако это лакомство даёт лишь кратковременное облегчение, ведь за ним последует переваривание, сопровождающееся выделением тепла. Это тепло внесёт свой вклад в общий перегрев», — подчеркнула специалист.
Если постоянно есть или пить холодное, организм может переохладиться. В ответ на это система терморегуляции поднимет температуру тела, от чего станет ещё жарче. Избыток холодных продуктов в жару только навредит.
Стоит убрать из рациона тяжёлую пищу, которая долго переваривается, алкоголь и энергетические напитки. Их потребление может привести к избыточным потерям жидкости, которые и так велики на жаре.
Лучшая стратегия, которая поможет пережить летнюю жару — пить много жидкости, есть небольшими порциями и отказаться от алкоголя и тяжёлой пищи.
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Мира Полтева