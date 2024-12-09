Нашедшему главную новогоднюю ёлку вручили машину

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Старшему лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, который нашёл главную новогоднюю ёлку в Подмосковье, подарили новый автомобиль.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова директора Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес», лесничего Махача Ширинова, в этом году будут вручать машину Niva Chevrolet.
По его словам, ёлку нашли ещё в июне.
Отбор главной новогодней зелёной красавицы проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объём хвои, состояние лап, внешний вид.
Ель нашли в Можайском городском округе, вблизи деревни Знаменка. Её возраст — 90 лет, высота — 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах веток — 8 метров.
Читайте также:
Среди российских регионов проведут конкурс на лучшую новогоднюю ёлку
Как выбрать ёлку на новый год 2025: лучшие советы по выбору натурального и искусственного дерева
Астролог назвала лучший наряд для встречи Нового года
«Она будет исключительно рабочая, в целях осуществления своих функциональных обязанностей», — сказал Ширинов.
По его словам, ёлку нашли ещё в июне.
Отбор главной новогодней зелёной красавицы проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объём хвои, состояние лап, внешний вид.
Ель нашли в Можайском городском округе, вблизи деревни Знаменка. Её возраст — 90 лет, высота — 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах веток — 8 метров.
Читайте также:
Среди российских регионов проведут конкурс на лучшую новогоднюю ёлку
Как выбрать ёлку на новый год 2025: лучшие советы по выбору натурального и искусственного дерева
Астролог назвала лучший наряд для встречи Нового года
Анастасия Ларина