Синоптик Позднякова: высота снежного покрова в Москве выросла до 14 см

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В Москве к утру понедельника, 9 декабря, высота снежного покрова выросла до 14 см, что в два раза превышает норму для этого месяца. Об этом сообщила синоптик информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, наибольшие показатели фиксируют в Клину и Дмитрове, где покров достиг 30 сантиметров.
«На востоке Московской области снега немного – 2–5 см, а в Серпухове всего 1 см. В Москве высота снежного покрова на ВДНХ достигла 14 см, что вдвое выше нормы», — приводит АГН «Москва» сообщение Поздняковой.Тем временем в Кузбассе сильные снегопады и вовсе привели к тому, что мэр Кемерова ввел ограничение для большегрузов на дорогах. Как сообщает «Сiбдепо», в часы максимальной загруженности транспортных артерий фурам массой более 15 тонн будет запрещено движение по ним.
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