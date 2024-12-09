На уборку снега во дворах Подмосковья выведут около тысячи единиц техники

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Около тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации задействуют в уборке от снега подмосковных дворов и общественных пространств сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В первую очередь снег убирают у входных групп домов, на лестницах, тротуарах и подъездах к контейнерным площадкам. Затем проводится уборка проездов, детских игровых площадок и других объектов», — отметили в министерстве.В настоящее время снежный покров в Московской области составляет около 12 сантиметров. Обильные снегопады сегодня ожидаются в пяти городских округах: Одинцовском, Дмитровском, Пушкинском, Клину и Истре.
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