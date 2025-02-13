«Морозы до -15»: стало известно, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

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На следующей неделе в Москву могут прийти морозы до -15 градусов, температура будет заметно ниже климатической нормы. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, наступивший февраль разрушает представления о теплой зиме в этом году.
«Не исключено, что ночью температура будет понижаться и до минус 15 градусов и дневная будет в пределах минус 8–9 градусов. Для этого времени это уже холодная погода. Надо готовиться к настоящим зимним морозам», — отметила метеоролог в беседе с «Москвой 24».Тем временем в Кемеровской области вдобавок к похолоданию ожидают метели и штормовой ветер. Как сообщает «Сiбдепо», 14 февраля регион накроют снегопады, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, снежные заносы и гололедица.
«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях! Проверяйте тягу в дымоходах перед использованием газа. Номер вызова экстренных оперативных служб – 112», — приводят в издании сообщение областного Гидрометцентра.Читайте также:
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