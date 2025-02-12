Синоптик Варакин назвал самый холодный день в Москве на текущей неделе

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Февраль приближается к середине, и жители Москвы и области чувствуют похолодание. По сравнению с теплым январем это кажется настоящей зимой.
Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что похолодания будут волнами.
По словам синоптика, воскресенье будет самым холодным днем на этой неделе.
Он добавил, что запас снега уже не восполнится.
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«Похолодание будет до 21-го, до 22-го февраля. Вторая волна будет вначале третьей декады февраля, то есть температура ночью может опускаться до -14, -18 градусов, а днем -10, -14. Снежок ляжет от 1 до 3 сантиметров», — сообщил он.
По словам синоптика, воскресенье будет самым холодным днем на этой неделе.
«С понедельника до 19-го февраля опять ожидается небольшое повышение температуры. Легкий снежок в пределах одного миллиметра», — добавил он.
Он добавил, что запас снега уже не восполнится.
«Опять будет у погоды антициклонный характер. По осадкам мы недовыполним норму никак. То есть у нас сейчас 10% месячной нормы. Да, норма ниже, 44 мм, но мы не ждем каких-то обильных снегопадов», — отметил Варакин.
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Анастасия Панченко