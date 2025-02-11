Синоптик рассказала о погоде в Москве на неделю

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В Москве и Подмосковье на протяжении всей недели ожидаются морозы. Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, завтра в регионе ожидается от -5 до -10 градусов ночью и от -1 до -6 днем.
«Вторую половину недели погоду будет определять барическая ложбина с севера, от северного циклона, который более теплый, более влажный, но, к сожалению, нам он тепла не принесет. А вот то, что касается снега, мы ожидаем, что в четверг, пятницу и субботу у нас временами будет небольшой снежок», — поделилась метеоролог в беседе с «Известиями».В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин объяснил, как могут возникать снегопады при антициклоне. В разговоре с RT эксперт отметил, что в антициклонах порой возникает инверсия, когда температура на высоте начинает расти, образуя облачность. И при морозе сформировавшиеся облака разрушаются, выпадая в виде небольшого снега.
«Давление в прошедшие выходные было максимальным — 777 мм. Оно продержится в начале этой недели, а со среды начнет понижаться. С четверга по воскресенье будет находиться уже в коридоре 758—760 мм», — также подчеркнул Ильин.Читайте также:
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