Синоптик рассказала о погоде в Москве на неделю

В Москве и Подмосковье на протяжении всей недели ожидаются морозы. Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, завтра в регионе ожидается от -5 до -10 градусов ночью и от -1 до -6 днем.