Синоптик рассказала, как долго продержится похолодание в Москве

Продолжение дела Лизы Тишкиной — девочки, пропавшей в закрытом городе Саров в 2009 году. На протяжении 16 лет не было найдено никаких улик. Экстрасенсы утверждают, что ребенка следует искать в Прибалтике. Сначала в эту версию не верили, но под Новый год мать Лизы получила письмо, в котором сообщалось о том, что в Таллине видели девушку, похожую на Лизу. Подробности — в материале «Радио 1».