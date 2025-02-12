Синоптик рассказала, как долго продержится похолодание в Москве

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Похолодание в Москве лишь только началось и еще закрепилось, морозы продержатся до третьей декады февраля. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее информации, последний месяц зимы еще удивит москвичей минусовыми температурами.
«Вся следующая неделя не обещает повышения температуры воздуха, потому что погоду сначала будет определять близость высотного циклона, ожидаются осадки в виде снежка в выходные дни, а в дальнейшем Москва будет находиться в тыловой части этого циклона. Температура воздуха будет с отрицательной аномалией — удерживаться на значениях минус 5–7 градусов в дневные часы. А ночью будет опускаться до минус 8–13», — отметила метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».Тем временем в Кузбассе морозы ожидаются еще крепче. Как сообщает «Ciбдепо», всю неделю в Кемеровской области будут идти снег и метели, а температуры по ночам местами падать до -16 градусов. Вместе с этим в регионе обещаются гололедицу и снежные заносы.
«Днем будет мягкий морозец — до -3, -8 градусов. Но сопровождаться все эту будет сильным ветром с порывами до 22 метров в секунду», — отмечает издание.Читайте также:
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