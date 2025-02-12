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Синоптик рассказала, как долго продержится похолодание в Москве

Синоптик Позднякова: похолодание в Москве продержится до третьей декады февраля
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Похолодание в Москве лишь только началось и еще закрепилось, морозы продержатся до третьей декады февраля. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее информации, последний месяц зимы еще удивит москвичей минусовыми температурами.
«Вся следующая неделя не обещает повышения температуры воздуха, потому что погоду сначала будет определять близость высотного циклона, ожидаются осадки в виде снежка в выходные дни, а в дальнейшем Москва будет находиться в тыловой части этого циклона. Температура воздуха будет с отрицательной аномалией — удерживаться на значениях минус 5–7 градусов в дневные часы. А ночью будет опускаться до минус 8–13», — отметила метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем в Кузбассе морозы ожидаются еще крепче. Как сообщает «Ciбдепо», всю неделю в Кемеровской области будут идти снег и метели, а температуры по ночам местами падать до -16 градусов. Вместе с этим в регионе обещаются гололедицу и снежные заносы.


«Днем будет мягкий морозец — до -3, -8 градусов. Но сопровождаться все эту будет сильным ветром с порывами до 22 метров в секунду», — отмечает издание.
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#метеоролог
Более трети россиян планируют потратить в День святого Валентина до 3000 рублей
12 февраля 2025, 14:02

Фото: iStock/anyaberkut

Более трети россиян планируют организовать домашний ужин в День святого Валентина, а потратить на праздник не более 3000 рублей. К соответствующим выводам пришел опрос сервиса «Пакет». Почти треть опрошенных, как отмечается, хотят организовать свидание-готовку со своим партнером, каждый пятый закажет доставку еду, каждый десятый — пойдет в ресторан.
«При этом более половины россиян собираются покупать что-то особенное к 14 февраля. На первом месте — премиальный алкоголь (40%) и экзотические фрукты и ягоды (40%). Далее — сладости (38%) и деликатесы (31% опрошенных). В основном, респонденты попробуют сэкономить на покупках. Треть опрошенных собирается мониторить выгодные предложения, четверть прибегнет к программам лояльности и кешбэк-сервисам, а каждый пятый откажется от дорогих товаров и услуг», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты опроса.
Также стало известно, что 63% женщин и 48% испытывают смущение, получая валентинки. Согласно исследованию сервисов Flowwow и Twinby, с которым ознакомились «Известия», открытками в этот день обмениваются лишь 27% респондентов. При этом девушки оказывались в центре внимания в два раза чаще — 34% против 17%.
«Следующими по популярности эмоциями при получении валентинки шли азарт и желание угадать отправителя: их испытали 56,5% участников опроса. При этом девушки чаще интересовались личностью отправителя — 35% против 28% у парней. Раздражала эта традиция только 2% опрошенных», — отмечает издание.
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Киберэксперт раскрыл, как отличить сотрудника техподдержки от мошенника
Киберэксперт Андреев: отличить техподдержку от мошенников можно по каналу связи
12 февраля 2025, 13:59

Фото: iStock/JuYochi

Отличить сотрудника технической поддержки от мошенника можно по нескольким признакам: аферисты часто инициируют коммуникацию первыми, обращаются с необычными просьбами, используют тактику спешки и придерживаются нерегламентированного стиля общения. Об этом заявил руководитель направления поддержки пользователей Почты и Облака Mail Павел Андреев.
По его словам, также важно обращать внимание на канал связи, так как настоящая техподдержка пользуются только официальными способами.
«Также наблюдайте за качеством информации. Настоящие сотрудники поддержки хорошо информированы о своих продуктах и услугах. Если собеседник уходит от ответа, не отвечает на ваши вопросы и не дает времени подумать — это должно насторожить. Мошенники часто используют общие фразы и не дают полной информации, чтобы смутить жертву», — поделился киберэксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем депутат Госдумы Антон Немкин раскрыл, чем может обернуться к незащищенным точкам Wi-Fi в общественных местах. В разговоре с RT парламентарий подчеркнул, что злоумышленники могут перехватить передаваемые с телефона данные, так как у свободных бесплатных сетей нет шифрования.
«В таких сетях отсутствует шифрование, что позволяет хакерам легко получить доступ к конфиденциальной информации, такой как пароли, номера банковских карт и переписка. Даже если сеть кажется безопасной, злоумышленники могут создать поддельную точку доступа с похожим названием, чтобы перехватывать данные пользователей», — предупредил Немкин.
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#сотрудники
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В Госдуме раскрыли, как существенно увеличить пенсию за пять лет
Депутат Бессараб: пять лет работы после выхода на пенсию увеличат выплату на 36%
12 февраля 2025, 13:44

Фото: iStock/shurkin_son

Пять дополнительных лет работы после выхода на пенсию позволят увеличить фиксированную часть выплаты страховой пенсии по старости на 36% и на 45% повысить индивидуальные коэффициенты. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, подчеркнув, что важно «работать в белую».
«То есть не работать в теневом секторе экономики, а работать по трудовому найму. Или, если работаешь самозанятым, то тогда формировать самостоятельно свои пенсионные баллы. <…> Чем длительнее стаж и чем больше зарплата, тем больше будет пенсия в конечном итоге», — пояснила парламентарий в беседе с RT.
В то же время экономист Владимир Григорьев заявил, что в современных реалиях нельзя уходить на пенсию, не имея финансовой подушки на старость. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметил банковские депозиты, покупку недвижимости и накопительное страхование жизни как наиболее оптимальные способы ее формирования.
«Такой подход чреват тем, что люди могут оказаться не в тех жизненных условиях, в которых хотели бы жить. Конечно, хорошо, если окажутся родственники, которые смогут их финансировать. <…> Пенсионного обеспечения не хватает для того, чтобы жить комфортно. Если убрать из общего списка специальные пенсии, которые могут выделяться бывшим военным, например, сотрудникам силовых структур, то это более-менее небольшие суммы», — поделился экономист.
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Убила родная бабушка? Новые детали о пропаже Лизы Тишкиной — на шоу «Малахов». Обман друга, онанисты и загадочная любовница отца
12 февраля 2025, 13:40

Лиза Тишкина (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Продолжение дела Лизы Тишкиной — девочки, пропавшей в закрытом городе Саров в 2009 году. На протяжении 16 лет не было найдено никаких улик. Экстрасенсы утверждают, что ребенка следует искать в Прибалтике. Сначала в эту версию не верили, но под Новый год мать Лизы получила письмо, в котором сообщалось о том, что в Таллине видели девушку, похожую на Лизу. Подробности — в материале «Радио 1».

Пропажа Лизы Тишкиной


Утром 7 марта 2009 года Лиза направилась в школу, где после занятий был запланирован концерт в честь Международного женского дня. Ее мать Дина готовилась к празднику и собиралась купить дочери любимое пирожное. Вернувшись из магазина, женщина получила звонок от своей матери, которая сообщила, что Лизы до сих пор нет дома.

«Лиза всегда звонила, когда шла домой. Я решила пойти к школе и поискать ее. Я заглянула в то место, где она играла с друзьями, но дочери нигде не оказалось», — рассказала Дина в эфире программы «Малахов».

В тот же день мать Лизы обратилась в правоохранительные органы. Никто не мог понять, как ребенок мог бесследно исчезнуть в закрытом городе с контрольно-пропускным пунктом.

Мать Лизы Тишкиной Дина (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Девочка может находиться в Прибалтике


«Я вижу, что ее похитили около реки. Лиза Тишкина сейчас находится в одной из Прибалтийских стран. Вывезли девочку мужчина и женщина», — рассказал ясновидящий Николай, к которому обращалась мать пропавшей.

Кроме того, накануне Нового года матери Лизы Тишкиной пришло сообщение, автор которого утверждает, что видел похожую на пропавшую Лизу девушку в Таллине. Ведущий шоу Андрей Малахов обратил внимание на то, что поиски девочки начались не сразу, поэтому ее могли вывезти далеко за пределы города, в том числе, в другую страну.

«Искать начали не сразу, потому что после уроков Лиза должна была пойти на школьный концерт. Примерно через 5 часов после пропажи начались поиски», — сообщила мать девочки.

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Родная бабушка могла убить девочку?


Одноклассница Лизы Евгения Матвеева рассказала об отношениях в семье пропавшей школьницы.

«Лиза достаточно хорошо отзывалась об отце. Ей его не хватало, она говорила, что хотела к нему поехать. Бабушка Лизы была строгая. Она ее очень любила, просто отношение было требовательное», — пояснила Матвеева.

В этот момент в студию «Малахова» стали приходить сообщения от зрителей шоу. Они принялись предполагать, что деспотичная бабушка могла учинить расправу над собственной внучкой. Однако приглашенный на программу оперуполномоченный, занимающийся розыском пропавшей Лизы, эту версию отверг. По его словам, бабушка девочки была строгой, однако никакого насилия по отношению к ребенку никогда не проявляла.

Стадион, на котором последний раз видели Лизу (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Лиза Тишкина может находиться у отца


Известно, что мать и отец Лизы давно в разводе. Девочка с теплом относилась к родителю и иногда приезжала к нему в гости с матерью. Последний раз они навещали Алексея Тишкина за год до пропажи девочки. После исчезновения Лизы ее отец не стремился оказать содействия в поисках, а после и вовсе пропал. Тогда появилась версия, что из-за финансовых проблем он мог продать дочь.

На программе «Малахов» выяснилось, что последние годы Алексей Тишкин проживает с молодой девушкой. Было озвучено предположение, что ею и может быть повзрослевшая Лиза. Корреспонденты программы разыскали отца девочки. В беседе с ними он заверил, что не знает где его дочь.

«Лиза была здесь за год до того, как пропала. Потом они уехали. Дочь пропала 7 числа, я узнал об этом на следующий день. Вдвоем шансов было бы найти дочь больше, но бывшая жена со мной не общается. Я уверен, что дочь жива», — сообщил журналистам Тишкин.

Еще одной версией стало то, что девочку могли похитить извращенцы.

«Онанисты в лесочке живут. Они могли позвать девочку и забрать в частный сектор, который никто не проверял. Возможно, девочка в рабстве», — предполагают местные жители.

Версии о том, что девочка могла по своей воле уйти из дома отметалась: Лиза росла в благополучной и любящей семье.


Сенсационное заявление оперуполномоченного


Оперуполномоченный, который вел дело о бесследном исчезновении Лизы Тишкиной, впервые был приглашен на шоу и поведал свою версию произошедшего. По его словам, девочка могла утонуть, а те показания, которые дал ее друг, с которым она общалась перед пропажей, не соответствуют действительности.

«Друг, который последним видел Лизу не то, что заблуждается, он врет. Документально подтверждено, что в 10 часов они вышли из школы, пошли в сторону стадиона. Играли они вдвоем, больше никого не было. Спустя 30 минут проходили друзья Вани, которые позвали его домой. Когда мальчики стали уходить, Лиза просила Ваню остаться с ней. Он не стал оставаться и пошел дальше. Когда Ваня переходил дорогу — ледник, он увидел, что Лиза никуда не уходила, она спрыгнула с забора. И рядом никого не было», — заявил Константин Карпов.

В настоящее время поиски девочки продолжаются, в том числе за пределами страны. К ним подключились неравнодушные граждане и волонтеры.

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Валентинка: что написать на открытке — идеи с примерами
12 февраля 2025, 12:04

Фото: iStock/anyaberkut

Ежегодно 14 февраля миллионы людей на всей планете дарят друг другу валентинки — милые открытки с признаниями в любви. О традиции отправлять валентинки и о том, какие слова обычно пишут на открытках в этот день, читайте в материале «Радио 1».

История валентинок

Фото: iStock/Valentina Khomutova

Первые «валентинки» появились, по одной из версий, в XV веке. Историки до сих пор спорят о том, кто был их автором. Согласно одной из легенд, автором «валентинки» был герцог Орлеанский. В 1415 году, находясь в Тауэре, он писал стихи и нежные послания своей возлюбленной во Францию. Эти послания, сохранившиеся до наших дней, хранятся в Британском музее.

Другая версия приписывает авторство «валентинки», найденной в 2000 году в Англии, девушке, жившей в 1477 году. В своём письме она просила юношу доказать свою любовь, обещая увеличить приданое и стать его женой.

Изначально «валентинки» были рукописными и дарились на 14 февраля вместо подарков. Эта традиция активно распространялась в XVIII веке, а в XIX веке открытки начали выпускаться серийно. Сегодня «валентинки» стали символом Дня святого Валентина. Это открытки с романтическими посланиями и изображениями сердец, которые дарят друг другу влюблённые по всему миру.

День святого Валентина 14 февраля: история и традиции Дня влюбленных
День святого Валентина 14 февраля: история и традиции Дня влюбленных

Что принято писать в валентинках


В валентинках принято писать теплые и романтические послания, которые выражают чувства любви и привязанности. Вот несколько идей, что можно написать на открытке:

1. Признания в любви:

  • Ты — моя любовь всей жизни.
  • С тобой я чувствую себя счастливым/счастливой.
  • Я люблю тебя больше, чем слова могут выразить. Ты — моя радость и мой покой.

Фото: iStock/olegator1977

2. Комплименты:

  • Ты делаешь каждый день лучше.
  • Твоя улыбка — это то, что я люблю больше всего.
  • Ты — моя звезда, светящаяся в темноте. С тобой я чувствую себя живым/живой

3. Общие воспоминания:

  • Помнишь, как мы провели тот незабываемый вечер? Надеюсь, таких моментов будет еще много!
  • Помню, как мы впервые встретились в том уютном кафе. Я до сих пор помню тот вечер и воспоминания о нем согревают меня когда тебя нет рядом.
  • Время с тобой — это всегда что-то особенное. Каждый раз я чувствую, как наша любовь становится только крепче.

Фото: iStock/IrenaW

4. Планы на будущее:

  • С нетерпением жду всех приключений, которые ждут нас впереди.
  • Давай создадим вместе множество замечательных воспоминаний.
  • Я вижу нас в будущем, создающими уютный дом и наполняющими его смехом и радостью. Ты — моя идеальная половинка.

5. Смешные или игривые фразы:

  • Ты — моя любимая ошибка, и я не собираюсь ее исправлять!
  • Давай будем вместе, как кофе и пончик — идеально дополнять друг друга!
  • Ты — как Wi-Fi: когда тебя нет рядом, я чувствую себя потерянным/потерянной!

Фото: iStock/gitusik

6. Короткие стихи или цитаты:

  • Любовь — это когда счастье другого человека важнее твоего.
  • С тобой каждый миг — это волшебство.
  • С тобой, как с солнцем, тепло, в любви твоей нашла/нашел я счастье свое.

Важно помнить, что «валентинки» — это не только способ выразить свои чувства, но и возможность порадовать близкого человека. Поэтому, выбирая слова для открытки, стоит учитывать чувства и эмоции того, кому она адресована.

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