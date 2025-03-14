«Морозы ниже -45 градусов теперь в прошлом»: климатолог о зиме в Сибири на ближайшие полвека

Аномальные морозы с температурой ниже -45 градусов покинут Сибирь на ближайшие полвека. Об этом заявил климатолог Алексей Непомнящих. По его словам, зимы в этом регионе с каждым годом будут становиться все теплее, а холода сместятся в Бурятию и Хабаровский край.