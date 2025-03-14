«Морозы ниже -45 градусов теперь в прошлом»: климатолог о зиме в Сибири на ближайшие полвека

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Аномальные морозы с температурой ниже -45 градусов покинут Сибирь на ближайшие полвека. Об этом заявил климатолог Алексей Непомнящих. По его словам, зимы в этом регионе с каждым годом будут становиться все теплее, а холода сместятся в Бурятию и Хабаровский край.
«На тренд антропогенного потепления время от времени накладываются естественные вариации, которые могут приводить к коротким похолоданиям. Однако в будущем, скорее всего, будет больше теплых и снежных зим, чем морозных», — приводит «Сiбдепо» слова эксперта.Вместе с тем минувшая пятница, 14 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала 2025 года. Как сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, температура конца рабочей недели превысила предыдущий рекорд на 0,2 градуса, передает АГН «Москва».
«Обновив утром рекордный максимум, температура воздуха в столице продолжила расти, и к 10:00 утра достигла отметки в плюс 12,5 градуса — это самая высокая температура, зафиксированная в столице с начала 2025 года, и на 0,2 градуса выше, чем было у прежнего лидера — 11 марта», — поделился метеоролог.Читайте также:
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