Синоптик рассказал, надолго ли в Москву вернутся похолодание и снег

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Первые дни марта радовали жителей Москвы и области солнцем и теплом, а вот насчет дальнейшего продолжения радости у специалистов возникают сомнения.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что близится интенсивное и резкое похолодание и гололедица на дорогах.
По его словам, вся погода идет своим чередом, а весна — это время самых сильных ветров и контрастных температур.
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«Под утро и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, и вторник снежок выпадет, может быть, даже ляжет на пару дней, но опять-таки не надо пугаться этого — нормальная мартовская погода. Мы опускаемся от экстремально положительных значений до нормы, а следующие выходные уже опять +10, +12 градусов», — сказал синоптик.
По его словам, вся погода идет своим чередом, а весна — это время самых сильных ветров и контрастных температур.
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Анастасия Панченко