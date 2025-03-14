«Осколок под ребро»: Спасатель рассказал, как обезопасить себя во время шторма

Фото: iStock/Andesign101
По прогнозам синоптиков, 14 марта столицу ожидает мощный шторм, который по шкале Бофорта будет оцениваться на девять баллов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Телеграм-канале. По словам эксперта, в середине дня порывы ветра могут достигать 18–23 м/с, а пик шторма ожидается с 15:00 до 18:00.
Основатель школы выживания в дикой природе «Волчица», эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин в беседе с «Радио 1» рассказал о мерах предосторожности во время такой погоды.
Автомобилистам Алешкин посоветовал парковать машины дальше от деревьев — лучше в закрытых дворах.
По его словам, нельзя, находясь на улице, пользоваться мобильным телефоном и тем более наушниками.
Читайте также:
Штормовой удар по Москве 14 марта: когда ураган накроет столицу и как себя обезопасить
Подмосковных водителей предупредили о грядущем шторме
В Москве ожидается 9-балльный шторм
«Если это вечер, то рекомендую находиться дома. То есть, избегать открытых пространств. Если у вас в доме обычные стеклянные окна, то отходите от них подальше, потому что основная проблема — падение деревьев, металлических конструкций, шифера с крыши. Это все может влететь в окно и осколком повредить кожу», — пояснил эксперт.
Автомобилистам Алешкин посоветовал парковать машины дальше от деревьев — лучше в закрытых дворах.
«Ехать стоит медленнее, чтобы избежать ДТП из-за потока воздуха и летящих веток, поваленных деревьев», — порекомендовал эксперт.
По его словам, нельзя, находясь на улице, пользоваться мобильным телефоном и тем более наушниками.
«Смотрите по сторонам. Порывом ветра может сорвать рекламный щит, оторвать провода от рекламных растяжек, электрические провода. Чувствуете сильный-сильный порыв ветра — зайдите в магазин, переждите там минут 10-15. Самая большая опасность урагана — это мелкие предметы, которые несет ветер. Какой-нибудь осколок может попасть под ребро, и все», — сказал основатель школы выживания.
Читайте также:
Штормовой удар по Москве 14 марта: когда ураган накроет столицу и как себя обезопасить
Подмосковных водителей предупредили о грядущем шторме
В Москве ожидается 9-балльный шторм
Анастасия Панченко