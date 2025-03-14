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В Москве ожидается резкий обвал температуры

Синоптик Ильин: в выходные в Москве ожидается резкий обвал температуры
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

В предстоящие выходные в Москве ожидается резкий обвал температуры, несмотря на очень теплую рабочую неделю. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, ночью столбики термометров могут опуститься до отрицательных значений, а дороги покроет тонкой коркой льда.
«Уже в ночь на субботу, 15 марта, может заметно подморозить. Столбики термометров местами опустятся до минус 1 градуса, а на дорогах станет очень скользко. Будет холодно и в ночь на воскресенье, 16 марта, мороз окрепнет до минус 1–6 градусов. Днем в выходные в Москве ожидается от плюс 2 до плюс 7 градусов, по области — от 0 до плюс 5 градусов. Как следствие, осадки могут превратиться в мокрый снег, и мы вновь увидим снежный покров», — отметил метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако в других регионах России температурные качели в выходные с куда большей амплитудой. К примеру, в Кемеровской области в ночь на субботу ожидается до -15 градусов, а днем воздух местами прогреется аж до +9 градусов, сообщает «Сiбдепо».
«16 марта, в воскресенье, ночьбудет теплее, чем в предыдущие дни, — от -12 до -17 градусов, местами от -6 до -11 градусов. Но день тоже станет жарче, термометры покажут от +1 до +6 градусов, местами до +11 градусов», — пишет издание.
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Дачный сезон в Москве может начаться раньше из-за аномального тепла
14 марта 2025, 11:58

Фото: iStock/VvoeVale

Начало дачного сезона в Москве в 2025 году может начаться раньше из-за аномального тепла. Об этом заявил председатель московского отделения Союза садоводов России Юрий Шалыганов. По его словам, первым делом следует проверить колодцы и в случае необходимости пролить их, так как за зиму в них может попасть талая вода.
«Нужно оценить состояние постройки и крыши, нет ли дыр, протечек. Далее в обязательном порядке проверить целостность проводки. К сожалению, пожары и отравления угарным газом происходят каждый сезон, так что у кого стоят печи и камины, необходимо еще осмотреть их на предмет целостности и прочистить дымоход», — посоветовал эксперт в беседе с «Москвой 24».
В свою очередь преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко предупредила, что в ближайшие дни закончатся оптимальные сроки посева на рассаду перца, помидоров и баклажанов. В разговоре с RT специалист указала, что под посадку следует брать некислый грунт с pH от 6 до 7, а почву нужно предварительно пролить раствором с марганцовкой.
«Почву в ящики насыпайте не доверху, а так, чтобы, разложив семена, можно было засыпать их сверху. Сажайте семена не ближе чем 2 на 2 см. Если ростки взойдут гуще, проредите их, иначе растения будут тонкими, вытянутся, рассада получится некачественной», — рассказала биолог.
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Штормовой удар по Москве 14 марта: когда ураган накроет столицу и как себя обезопасить
14 марта 2025, 10:32

Фото: iStock/ poco_bw

По прогнозам синоптиков, 14 марта столицу ожидает мощный шторм. Температура воздуха останется необычно высокой, но после шторма наступит похолодание. Более подробно о том, что ждет москвичей в пятницу и как защитить себя от непогоды, расскажет «Радио 1».

Что известно о девятибалльном шторме в Москве 14 марта


До среды, 12 марта, в Москве сохранялась по-апрельски теплая погода, а температура воздуха с начала года установила несколько климатических рекордов. Однако вечером в среду погода начала меняться и дождь принес около 20% от месячной нормы осадков. Теперь Москву ожидает сильный шторм, который по шкале Бофорта будет оцениваться на девять баллов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Телеграм-канале.

По словам эксперта, в середине дня порывы ветра могут достигать 18–23 м/с, а пик шторма ожидается с 15:00 до 18:00. Ночью 14 марта температура будет колебаться в пределах 7 и 10 градусов, а после полудня воздух может прогреться до 14 градусов, что вновь установит температурный рекорд. К выходным ветер утихнет, но вместе с ним придет резкое похолодание — днем температура опустится до 2–6 градусов выше нуля.

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Синоптик также отметил, что штормовое воздействие затронет не только Москву.

«Зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию — от Верхневолжья до Черноземья».
Отметим, что ветер при девятибалльном шторме способен разрушать конструкции, вырывать деревья с корнями и сносить крыши. В связи с этим МЧС объявило штормовое предупреждение.

Фото: iStock/ SingerGM

Как вести себя в период сильного шторма


Сильный ветер может вызывать разрушения и представлять опасность, если не следовать рекомендациям спасателей. Чтобы защитить себя и свои автомобили в городе, следует помнить несколько правил:
  • если вы находитесь в помещении, тщательно закройте и укрепите двери и окна;
  • уберите с балкона все предметы, которые могут быть унесены ветром;
  • старайтесь не выходить на улицу и держитесь подальше от окон, чтобы избежать травм от возможных осколков;
  • тем, кто оказался на улице во время сильного ветра, следует избегать близости к столбам, деревьям, рекламным щитам, проводам и другим конструкциям, которые могут быть повалены или повреждены в условиях шторма;
  • не оставляйте автомобили рядом с деревьями, так как ветви могут обломаться и нанести серьезный ущерб вашему автомобилю.
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Комик-иноагент Семён Слепаков* пытается обжаловать штраф через суд
14 марта 2025, 09:35

Семён Слепаков* (Фото: Телеграм @slepakovsemyon)

Известный российский комик, бывший участник КВН и шоу Comedy Club на ТНТ Семён Слепаков* обратился с иском в Московский городской суд. Он пытается обжаловать назначенный ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, имеющиеся в распоряжении агентства. Штрафные санкции были наложены на артиста за нарушение требований законодательства об иностранных агентах. Он размещал посты в телеграм-канале без соответствующей маркировки.

В исковом заявлении адвокат артиста заявляет, что вина Слепакова* не доказана, «основания для привлечения его к административной ответственности отсутствуют, а повод возбуждения дела об административном правонарушении является незаконным».

В итоге Мосгорсуд признал доводы защиты несостоятельным, а постановление районного суда о привлечении комика-иноагента к административной ответственности — законным и обоснованным.

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* Признан иноагентом в РФ
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#суд
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В РПЦ одобрили идею о запрете рекламы эзотерических услуг
Кипшидзе: в РПЦ поддержали идею о запрете рекламы эзотерических услуг
14 марта 2025, 06:11

Фото: iStock/panida wijitpanya

По словам зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, в РПЦ поддерживают законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Об этом чиновник рассказал РИА Новости.
«Святейший патриарх Кирилл многократно говорил о вреде эзотерических услуг, которые рекламируются и предоставляются без всяких ограничений. Это огромный, многомиллиардный рынок, который позволяет манипуляторам наживаться на разрушении психологического и духовного здоровья наших сограждан. С этой угрозой давно пора что—то делать, в том числе в законодательном плане», — цитирует слова Кипшидзе агентство.

О разработанном законопроекте рассказала депутат Госдумы Нина Останина. Согласно ему, запрету подлежит реклама астрологов, магов, медиумов, хиромантов, тарологов и остальных представителей эзотерических услуг. Основной целью инициативы является защита граждан от психологического и финансового вреда.

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#астрология
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На Крымскому мосту ввели временное ограничение на движение транспорта
14 марта 2025, 03:06

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

На Крымском мосту введено временное ограничение на движение транспорта. Об этом рассказали в telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сообщили в инфоцентре.

Водителей просят сохранят спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, что ранее командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* угрожал ударом по Крымскому мосту. Это может стать уже третьей провокацией киевского режима на дорогу. В своем заявлении изданию Guardian Неижпапа использовал поговорку «Бог любит троицу».

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#движение
#крымский мост
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