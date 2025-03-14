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В предстоящие выходные в Москве ожидается резкий обвал температуры, несмотря на очень теплую рабочую неделю. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, ночью столбики термометров могут опуститься до отрицательных значений, а дороги покроет тонкой коркой льда.
«Уже в ночь на субботу, 15 марта, может заметно подморозить. Столбики термометров местами опустятся до минус 1 градуса, а на дорогах станет очень скользко. Будет холодно и в ночь на воскресенье, 16 марта, мороз окрепнет до минус 1–6 градусов. Днем в выходные в Москве ожидается от плюс 2 до плюс 7 градусов, по области — от 0 до плюс 5 градусов. Как следствие, осадки могут превратиться в мокрый снег, и мы вновь увидим снежный покров», — отметил метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».Однако в других регионах России температурные качели в выходные с куда большей амплитудой. К примеру, в Кемеровской области в ночь на субботу ожидается до -15 градусов, а днем воздух местами прогреется аж до +9 градусов, сообщает «Сiбдепо».
«16 марта, в воскресенье, ночьбудет теплее, чем в предыдущие дни, — от -12 до -17 градусов, местами от -6 до -11 градусов. Но день тоже станет жарче, термометры покажут от +1 до +6 градусов, местами до +11 градусов», — пишет издание.Читайте также:
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