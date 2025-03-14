В Москве ожидается резкий обвал температуры

Начало дачного сезона в Москве в 2025 году может начаться раньше из-за аномального тепла. Об этом заявил председатель московского отделения Союза садоводов России Юрий Шалыганов. По его словам, первым делом следует проверить колодцы и в случае необходимости пролить их, так как за зиму в них может попасть талая вода.