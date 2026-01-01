«Морозы только набирают силу»: Петербург зажало между двумя циклонами
Синоптик Леус: Санкт-Петербург попал под влияние узкого барического гребня
Новый год в Санкт-Петербурге начался с морозной погоды. По словам синоптика Михаила Леуса из центра «Фобос», 1 января в городе установились низкие температуры.
В беседе с изданием «Петербургский дневник» Леус отметил, что в ближайшие дни похолодание усилится. Погодную ситуацию определяет особая атмосферная конфигурация. Северная столица находится в узком гребне высокого давления, который с двух сторон зажимают циклоны.
В прогнозе — облачность с прояснениями и периодический лёгкий снег. Дневная температура опустится на 6-7 градусов ниже климатической нормы. В Петербурге ожидают -10…-12°, а в области столбик термометра может показать до -14°.
«Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы: по данным городской метеостанции, минимум составил -13,5°», — заявил эксперт.Специалист добавил, что в пятницу ночью морозы усилятся до -15°, а днём температура едва превысит -11°.