«Морозы только набирают силу»: Петербург зажало между двумя циклонами

01 января 2026, 13:10

Синоптик Леус: Санкт-Петербург попал под влияние узкого барического гребня

Фото: Istock/Iuliia Leonteva

Новый год в Санкт-Петербурге начался с морозной погоды. По словам синоптика Михаила Леуса из центра «Фобос», 1 января в городе установились низкие температуры.





В беседе с изданием «Петербургский дневник» Леус отметил, что в ближайшие дни похолодание усилится. Погодную ситуацию определяет особая атмосферная конфигурация. Северная столица находится в узком гребне высокого давления, который с двух сторон зажимают циклоны.



В прогнозе — облачность с прояснениями и периодический лёгкий снег. Дневная температура опустится на 6-7 градусов ниже климатической нормы. В Петербурге ожидают -10…-12°, а в области столбик термометра может показать до -14°.

«Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы: по данным городской метеостанции, минимум составил -13,5°», — заявил эксперт.