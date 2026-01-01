«Не губите организм»: Эксперт назвал идеальную активность на 1 января

01 января 2026, 11:32

Тренер Возмищев дал рекомендации по нагрузкам в первые дни нового года

Фото: Istock/Zbynek Pospisil

Тренер-реабилитолог Антон Возмищев дал рекомендации по физической активности в новогодние праздники. Он советует 1 января отказаться от интенсивных нагрузок в пользу спокойных прогулок.





В разговоре с «RT» Возмищев отметил, что в праздничные дни не нужно обязательно употреблять много еды и алкоголя.

«Учитывая, что нарушения привычного режима всё равно будут, не стоит сходить с ума и 1 января выходить на интенсивную пробежку. Лучше на первом этапе добавить спокойные прогулки», — подчеркнул он.