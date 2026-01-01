«Не губите организм»: Эксперт назвал идеальную активность на 1 января
Тренер Возмищев дал рекомендации по нагрузкам в первые дни нового года
Тренер-реабилитолог Антон Возмищев дал рекомендации по физической активности в новогодние праздники. Он советует 1 января отказаться от интенсивных нагрузок в пользу спокойных прогулок.
В разговоре с «RT» Возмищев отметил, что в праздничные дни не нужно обязательно употреблять много еды и алкоголя.
«Учитывая, что нарушения привычного режима всё равно будут, не стоит сходить с ума и 1 января выходить на интенсивную пробежку. Лучше на первом этапе добавить спокойные прогулки», — подчеркнул он.Специалист предложил поставить ежедневную цель — проходить от 10 до 15 тысяч шагов. Тренер добавил, что начало года — хороший повод попробовать короткие ежедневные тренировки. Например, 15-минутные упражнения для спины или на развитие гибкости. Кроме того, он напомнил о пользе зимних видов активности: катания на лыжах и коньках, а также игр в снежки.