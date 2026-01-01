Водителей предупредили о штрафах за езду с просроченными правами
Водителям в новогодние праздники может грозить штраф до 15 тысяч рублей и задержание автомобиля за езду с просроченными водительскими правами. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
С 1 января 2026 года автоматическое продление водительских прав прекратится. Однако удостоверения, срок действия которых истекает до конца 2025 года, останутся действительными еще на три года. Если же срок действия прав истекает 1 января 2026 года или позже, автоматического продления не будет.
Курбаков подчеркнул, что управление автомобилем с просроченными правами в рабочий день перед праздничными выходными будет квалифицировано как административное правонарушение. Это нарушение подпадает под часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ и может повлечь штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, лишение права управления и задержание транспортного средства.
Юрист рекомендовал водителям заранее подать заявление на замену прав через портал «Госуслуги» или посетить подразделение ГИБДД до начала праздничных каникул, чтобы избежать возможных проблем и рисков в этот период.
