Водителей предупредили о штрафах за езду с просроченными правами

01 января 2026, 10:35

Юрист Курбаков: за езду с просроченными правами грозит штраф до 15 тысяч рублей

Фото: iStock/SergeiGorin

Водителям в новогодние праздники может грозить штраф до 15 тысяч рублей и задержание автомобиля за езду с просроченными водительскими правами. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.