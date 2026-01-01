В МВД предупредили о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств
Мошенники используют фиктивные ссылки, чтобы выманивать деньги у пользователей. Злоумышленники предлагают вернуть оплату за билеты на свидания. Такую информацию содержат материалы МВД России, с которыми ознакомилось ТАСС.
По сведениям правоохранителей, аферисты ищут жертв на сайтах знакомств. Они представляются девушками и предлагают продолжить общение в мессенджере. Далее преступники приглашают на мероприятие и направляют ссылку для покупки билетов.
После оплаты новый знакомый внезапно узнаёт, что девушка не сможет прийти. Тогда мошенники предлагают оформить возврат денег по той же ссылке. Однако специалисты техподдержки сайта сообщают, что для возврата средств необходимо перевести эквивалентную сумму на указанные реквизиты.
После перевода система якобы выдает ошибку, и пользователю предлагают повторить операцию. Такую процедуру могут повторять несколько раз, пока жертва не поймёт, что стала объектом мошенничества.
Читайте также: