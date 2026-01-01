В МВД предупредили о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств

01 января 2026, 10:45

Фото: Istock/Techa Tungateja

Мошенники используют фиктивные ссылки, чтобы выманивать деньги у пользователей. Злоумышленники предлагают вернуть оплату за билеты на свидания. Такую информацию содержат материалы МВД России, с которыми ознакомилось ТАСС.