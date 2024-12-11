Морозы в Москве будут усиливаться

Фото: iStock/Olga Nazarova
Морозы в Москве будут постепенно усиливаться к концу недели, от относительного теплой среды и четверга к холодам на выходных. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, 12 и 13 декабря ожидаются небольшие снегопады.
«В субботу ночью облачно с прояснениями и довольно морозно. Минимальная температура в Москве -9...-11 °С, и такая же морозная погода сохранится днем. То есть температура воздуха уже будет на 4 °С ниже климатической нормы. Холодная погода с небольшим снежком сохранится у нас и практически большую часть воскресенья», — поделилась синоптик в беседе с RT.Позднякова также отмечала, что в целом наступившая зима будет более теплой, чем обычно, сообщает АГН «Москва». Однако о дефиците осадков в этом сезоне, по ее мнению, говорить не придется.
«Расчеты климатических моделей долгосрочных прогнозов погоды, выполненные в декабре 2024 года, подтверждают, что и текущий декабрь, и последующие месяцы календарной зимы в Москве и области будут теплее многолетних значений», — рассказала специалист.Читайте также:
Травматолог назвал главные правила безопасности при катании на зимних горках
В Мособлпожспасе перечислили опасности ледяного дождя
Жителям Подмосковья рассказали, как защитить обувь от реагентов
Данил Пономарев