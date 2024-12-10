В Мособлпожспасе перечислили опасности ледяного дождя

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Первый обильный снегопад в Подмосковье сменился дождём, что привело к обледенению дорожного полотна, налипанию наледи на ветках деревьев и проводах. В последние годы такое природное явление всё чаще наблюдается в Подмосковье. Оно приводит к ДТП на дорогах и авариям в коммунальной сфере, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Ледяной дождь нарушает привычную жизнь в городах и сельской местности, создавая гражданам трудности. Для безопасности спасатели рекомендуют жителям региона следить за прогнозами синоптиков и заранее готовиться к неблагоприятным погодным явлениям», – посоветовал начальник территориального управления №6 Мособлпожспаса Александр Квашнёв.По его словам, первым делом нужно оценить собственную обувь. Подошва должна иметь нескользящую основу. Следует также отказаться от высоких каблуков.
«Передвигаясь по скользкой дороге, нужно смотреть под ноги и обходить опасные места. Подходя к проезжей части, нельзя торопиться и бежать. Если по ходу движения дорога приобретает уклон, лучше обойти это место, ухватиться за ветки деревьев или выступающие на поверхность предметы», – отметил Квашнёв.Тем, кто поскользнулся и падает, он порекомендовал сгруппироваться и перевернуться на бок, чтобы смягчить удар. Особенно опасны падения на спину и удары головой о лёд. Они приводят к серьёзным травмам.
Чтобы избежать ущерба автомобилям, рекомендуется не ставить их под обледеневшими деревьями. Стоит заранее продумать, как обезопасить себя и свое имущество от непогоды.
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Лора Луганская