Жителям Подмосковья рассказали, как защитить обувь от реагентов

Проезд по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и трассой А-105, расположенной в районе деревни Апаринка Ленинского округа, открыли сегодня, 10 декабря. О том, что новая эстакада даст жителям, а также о ходе работ по дальнейшей реконструкции Каширского рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.