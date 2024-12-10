Жителям Подмосковья рассказали, как защитить обувь от реагентов

Фото: Минчистоты МО
Зимой коммунальщики используют для обработки дорог реагенты, уменьшающие скользкость покрытия. Это необходимо для безопасного передвижения пешеходов по тротуарам в снег и гололёд.
В Подмосковье в основном используют техническую соль – хлористый натрий. Но этот реагент может испортить обувь. В пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как уберечь её.
Там посоветовали удалять грязь и реагенты с обуви сразу после прогулки. Для кожаной обуви лучше использовать мягкую влажную тряпку, для замшевой – щётку или резиновую губку.
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«При выборе защитных спреев важно учитывать, из какого материала сделана обувь – из кожи, замши или нубука. Есть специальные водоотталкивающие средства, которые образуют защитный слой на поверхности обуви. За 30-60 минут до выхода на улицу желательно обработать обувь», – отметили в министерстве.
Там посоветовали удалять грязь и реагенты с обуви сразу после прогулки. Для кожаной обуви лучше использовать мягкую влажную тряпку, для замшевой – щётку или резиновую губку.
«После мытья обувь нужно посушить при комнатной температуре. Ставить её на батарею нельзя, так как она может потерять форму, пересохнуть и покрыться трещинами из-за агрессивного воздействия тепла», – продолжили в пресс-службе.Хранить обувь тоже нужно правильно. Держать её необходимо в сухом и проветриваемом месте, избегать влажных помещений. Если на обуви образовались белые разводы, удалить их поможет специальный очиститель. Его следует наносить на участки, где присутствует соль.
«Если от соли образовались выпуклости, очиститель нужно нанести на салфетку или ватный диск и приложить к повреждённым местам. Он поможет вытянуть соль на поверхность обуви, и её будет легко убрать щёткой или салфеткой», – подчеркнули в ведомстве.Там также посоветовали иметь как минимум две пары обуви, чтобы давать ей возможность просохнуть между носками.
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Лора Луганская