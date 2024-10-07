«Морозная ночь»: Синоптик предупредил, когда москвичам ждать заморозок

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Октябрь порадовал первыми теплыми днями, однако им на смену пришли дождь и туман. Ждать ли москвичам и жителям области резких похолоданий?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что понедельник будет неплохим, несмотря на туманность и дождливость.
Он добавил, что самый холодный день на этой неделе будет в среду (девятое октября), там ожидается 7-9 градусов в дневные часы.
По его словам, потепление придет в пятницу (одиннадцатое октября) — там ожидается от 10 до 12 градусов в дневные часы.
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«Воздух прогреется до 16-18 градусов, выглянет солнышко, но и дождик будет накрапывать. Все прелести осени в одном дне. Но это только прелюдие к похолоданию, которое развернется во вторник», — заявил синоптик.
Он добавил, что самый холодный день на этой неделе будет в среду (девятое октября), там ожидается 7-9 градусов в дневные часы.
«Со вторника на среду будет облачно, единственная и морозная ночь — со среды на четверг, там будет от 0 до 5 градусов, а днем тоже 7-9 градусов тепла. Рассчитывать на небольшое повышение можно, мы все-таки не в глухой осени», — сказал эксперт.
По его словам, потепление придет в пятницу (одиннадцатое октября) — там ожидается от 10 до 12 градусов в дневные часы.
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Анастасия Бондарева