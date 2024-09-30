Москвичам озвучили последний день комфортной температуры

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова дала прогноз погоды на эту неделю, отметив, что последний днём с более или менее тёплой температурой станет четверг.
«Четверг будет, наверное, последним, скажем так, очень комфортным теплым днем, когда температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на 4-5°C», — прояснила в беседе с «Известиями» Позднякова.
В Кузбассе также ожидается тёплая неделя. Так, например, завтра, 1 октября, согласно прогнозу кемеровского гидрометцентра, днём в регионе будет 12-17°C тепла. Как передаёт «Сiбдепо», при этом на юге региона возможны дожди.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепло в октябре нас еще порадует.
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Мелисса Тимофеева