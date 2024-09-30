«Ветерок пробирает»: Синоптик рассказал, какой октябрь ждет жителей Москвы и Подмосковья

Новолуние и Солнечное затмение 2 октября располагает к самоанализу и самосовершенствованию. Полезно рефлексировать и исследовать природу своих поступков и привычек для того, чтобы легче было прийти к равновесию и гармонии. Рост и развитие возможны, если быть более адаптивными, эмпатичными и добрыми. Благоприятно отпускать прошлое и планировать будущее.