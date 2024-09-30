«Ветерок пробирает»: Синоптик рассказал, какой октябрь ждет жителей Москвы и Подмосковья

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Первый месяц осени позади. В права вступает октябрь. Какая погода ждет жителей Москвы и Московской области?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепло в октябре нас еще порадует.
Он напомнил, что уходящий сентябрь по фактической температуре оказался теплее средней температуры июня и стал четвертым летним месяцем.
Однако, по мнению Александра Шувалова, октябрь продолжит эту «теплую» тенденцию.
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«Да, сейчас температура не выше 13 градусов, ветерок пробирает. Но осень как вступает, так и отступит. В ближайшие три дня погода наладится, тепло вернется. К четвергу дневная температура повысится до +20 градусов. Но в пятницу во второй половине дня начнется дождь, а на выходные придется похолодание, но оно не будет затяжным», — сообщил синоптик.
Он напомнил, что уходящий сентябрь по фактической температуре оказался теплее средней температуры июня и стал четвертым летним месяцем.
Однако, по мнению Александра Шувалова, октябрь продолжит эту «теплую» тенденцию.
«Октябрь не будет сильно теплым, но все-таки и холодным не будет. И начало месяца это только подтвердит. Первые пять дней будут на 4-6 градусов выше, чем в предыдущие годы. Настраиваемся на то, что первая половина октября будет теплой», — поделился прогнозом собеседник.
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Анастасия Бондарева