«Репетиция холода»: Синоптик рассказал, какая температура ждет москвичей на выходных

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Первая неделя октября подходит к концу. Самый актуальный вопрос: когда ждать осенних холодов?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что на Москву и Подмосковье идет похолодание.
По его словам, в такие прохладные выходные стоит запастись крепким и горячим чаем и уютным пледом.
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«В эти выходные будет репетиция холода, который настанет во вторник. В дневное время ожидается 12-14 градусов, может, даже ниже. Дождь пойдет во второй половине дня пятницы и продлится до утра субботы, потом возобновится только ближе к ночи воскресенья», — сказал синоптик.
По его словам, в такие прохладные выходные стоит запастись крепким и горячим чаем и уютным пледом.
«Во вторник будет уже 5-10 градусов в дневные часы, и ожидается сильный дождь, потому что выскочит Южный циклон. Прогнозируются хорошие интенсивные осадки, после чего придет похолодание и Северо-Восточный ветер. В ночь с субботы на воскресенье низкие температуры по области, вплоть до заморозков», — поделился Шувалов.
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Анастасия Бондарева