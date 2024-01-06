МОС АВС проверила температурный режим в социальном объекте Щелково

Эти работы были проведены техниками подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в рамках комплекса мероприятий по контролю температурного режима в учреждениях социальной сферы региона. Специалисты проверили отделение социального обслуживания в деревне Алмазово городского округа Щелково.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что несмотря на температуру окружающего воздуха минус 26 градусов Цельсия, местная блочно-модульная котельная, которая снабжает теплом социальное учреждение, работает в штатном режиме. Температура теплоносителя на выходе из объекта составляет 63 градуса, все показатели находятся в пределах норматива.





Проверили техники и во внутренних помещениях, чтобы убедиться в отсутствии утечек тепла. Внутри зданий отделения социального обслуживания температура в столовой составила плюс 20,2 градуса, в спальном корпусе от 21 до 23 градусов, в здании администрации 20 градусов, в помещении медицинской службы 24,6 градусов.