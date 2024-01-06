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МОС АВС проверила температурный режим в социальном объекте Щелково

06 января 2024, 17:21
Фото: istockphoto/oksana fedina

Фото: istockphoto/oksana fedina

Специалисты Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» МОС АВС) произвели проверку соблюдения температурного режима в социальном объекте Щёлково.

Эти работы были проведены техниками подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в рамках комплекса мероприятий по контролю температурного режима в учреждениях социальной сферы региона. Специалисты проверили отделение социального обслуживания в деревне Алмазово городского округа Щелково.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что несмотря на температуру окружающего воздуха минус 26 градусов Цельсия, местная блочно-модульная котельная, которая снабжает теплом социальное учреждение, работает в штатном режиме. Температура теплоносителя на выходе из объекта составляет 63 градуса, все показатели находятся в пределах норматива.


Проверили техники и во внутренних помещениях, чтобы убедиться в отсутствии утечек тепла. Внутри зданий отделения социального обслуживания температура в столовой составила плюс 20,2 градуса, в спальном корпусе от 21 до 23 градусов, в здании администрации 20 градусов, в помещении медицинской службы 24,6 градусов.


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#щёлково
#котельная
#температура
#специалисты
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В Электростали работу котельной «Восточная» контролирует МОС АВС
06 января 2024, 17:32

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» уже проверили температурный режим в домах и работу котельной «Восточная», которая находится в Электростали.

Уточняется, что сейчас в котельной работают, в общей сложности, три котла. Температура теплоносителя на выходе из объекта составляет 77,6 градусов по шкале Цельсия. При этом на теплообменники котельной подается пар от котельной Машиностроительного завода.

Эксперты МОС АВС уже проинспектировали температуру в жилых помещениях домов, которые находятся на улицах Корнеева, Мичурина, Захарченко и Спортивной. Она составила от 16,5 до 23,2 градусов по шкале Цельсия при температуре батарей отопления от 26,4 до 61,3 градусов по шкале Цельсия.

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#температура
#специалисты
#режим
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Глава Солнечногорска Михальков проинспектировал работу котельной в Ложках
06 января 2024, 17:20

Фото: официальный телеграм-канал Константина Михалькова

Глава Солнечногорского городского округа Константин Михальков продолжает следить за процессом работы котельной в Ложках. Об этом сообщили в администрации округа.

На данный момент в деревне Ложки производится подача теплоносителя с пониженными показателями. В момент ухудшения погодных условий до аномальных морозов,от местных жителей поступила информация о том, что температура в квартирах устанавливается от 15 до 17 градусов.


Котельная в деревне Ложки была построена в 1968 году. Недавно, 31 декабря, блочно-модульная котельная начала свою работу. По словам Михалькова, ГВС поступает в нормативных объемах.

«В части отопления — здесь находятся специалисты «Газпром Теплоэнерго», также находятся специалисты из «Мытищинской теплосети». Разбираемся с настройкой оборудования, чтобы выйти на нормативную подачу уже именно в дома. На котельной подачу отрегулировали. Теперь балансируем систему, для того чтобы в деревню пришло тепло, комфортное для пребывания в жилых помещениях», — написал глава округа в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в Ложках возросло потребление электроэнергии. В течение некоторого времени возможны кратковременные отключения электричества. Михальков подчеркнул, что в связи с этим было принято решение о переключении на более свободные линии. Также глава округа добавил, что администрация готова предоставить жителям деревни обогреватели.

Заявку можно оставить по телефону горячей линии 8(800) 201-67-47. По этому номеру можно также сообщить о проблемах с ГВС, отоплением и электричеством.


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#температура
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#специалисты
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Котельную ВНИИ игрушки в Сергиевом Посаде модернизируют после новогодних праздников
06 января 2024, 16:58

Фото: Дарья Леонова

Заместитель главы администрации Сергиево-Посадского округа Сергей Анфилов заявил, что сейчас мощностей котельной не хватает для обеспечения нормативным теплом запитанных от неё многоквартирных домов.

«Мы встретились с УК «Лакокраска», которая занимается обслуживанием котельной, и обсудили данную проблему. Сразу же после праздников будет докуплено необходимое для усиления мощностей оборудование», — сообщил замглавы.

Факт того, что котельная работает на износе, ощущают жители, которые находятся я в домах по Московскому шоссе и улице Строительной.

«Сейчас мы живём только с обогревателем. Вчера специально сфотографировала градусник — в квартире 10 градусов. Очень холодно, надеюсь, нам помогут и проблему решат. Дома – дети, конечно, уже начинаем заболевать», — рассказала Елена, жительница дома №7, корпуса 3 по Московскому шоссе.

Также жильцы отмечают и низкую температуру горячей воды.

«Периодически проблемы с отоплением и температурой горячей воды присутствуют. Особенно обострилась проблема с наступлением морозов. Вот только что убрали обогреватель, сейчас на кухне 18 градусов. Квартира трёхкомнатная, согреваемся четырьмя обогревателями. Очень ждём, когда этот вопрос уже решится, ходим дома в тёплой одежде, даже внуков не можем пригласить в гости», — делится Ирина, жительница дома №7, корпуса 3 по Московскому шоссе.

Такая же проблема и в доме №9 по Московскому шоссе. Как отмечают жильцы, раньше в квартирах было тепло, но последние несколько лет отопление подаётся с перебоями.

«По осени батареи были такие, что руку на них было держать невозможно, а сейчас еле тёплые. Бывает, что с утра совсем холодные, приходится согреваться газом», — рассказала Снежана, жительница дома №9 по Московскому шоссе.

В настоящий момент к решению проблемы активно подключилась местная администрация и прокуратура. По словам заместителя главы администрации округа по вопросам ЖКХ Сергея Анфилова, все необходимые процедуры для восстановления теплоснабжения будут произведены в самые кратчайшие сроки.

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#котельная
#оборудование
#жители
#тепло
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«Батареи - парное молоко»: отопление начало функционировать у жителей микрорайона Выстрел в Солнечногорске
Начало поступать тепло в дома микрорайона Выстрел в Солнечногорске
06 января 2024, 16:48

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Жители домов микрорайона Выстрел в Солнечногорске начали получать тепло в свои дома впервые за несколько дней. В настоящее время в котельной, где недавно вышел из строя третий котел, монтируют новый теплообменник.

Пока в температура в квартирах повысилась незначительно, но батареи всё-таки тёплые. Планируемый срок завершения работ в котельной и подачи тепла в стандартном режиме — 18 часов 6 января.

Одна из жительниц микрорайона Юлия Смирнова говорит, что последний раз в ее квартире было тепло в новогоднюю ночь. А 1 января второй корпус дома №53 оказался без тепла.

«Вчера начали теплеть стояки. Сами батареи были холодные. Видимо, давления не хватало. Сейчас батареи еле теплые, как парное молоко. Я позвонила в администрацию, попросила привезти обогреватель. Сказали, что привезут», — рассказывает местная жительница.

Несколько дней назад в котельной микрорайона Выстрел вышел из строя третий котел. В данный момент он стабильно работает в автоматическом режиме. Было принято решение установить новый теплообменник. В данный момент специалисты проводят монтаж.

Глава округа Константин Михальков заверил, что после завершения работ эффект жители почувствуют сразу. Он также рассказал, что на 2024 год запланирован капитальный ремонт 12 километров сетей во всём микрорайоне Выстрел. На производство этих работ выделено порядка 300 миллионов рублей, заключил руководитель местной администрации.


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#выстрел
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Жителям микрорайона Климовск будет сделан перерасчет за отопление из-за аварии
06 января 2024, 16:30

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что жителям Подмосковья, которые пострадали от аварии на котельной, будет сделан перерасчет, а также будут принять меры социальные ​поддержки. Об этом Хромушин сообщил журналистам.
21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз. Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.

По словам Хромушина, сложившаяся ситуация возникла из-за того, что вся часть Подольска (микрорайон Климовск) отапливается одной ведомственной котельной. Поскольку объект является режимным, то по вопросу подготовки к зиме властями не контролируется. По предварительным данным, произошло отключение электричества, после которого последовал гидроудар.

«Проблема также заключается в том, что ситуация оказалась скрыта и не была выведена в систему контроля теплоснабжения Московской области, где видны все инциденты, по которым принимаются решения. Сутки власти не знали о случившемся. Только благодаря жителям, которые писали о проблеме в социальных сетях, информация прояснилась», — отметил Хромушин.

Отмечается, что при запуске котельной были нарушены режимные параметры, случились три крупных порыва на сетях внутри завода, по этой причине практически было остановлено теплоснабжение. Хромушин рассказал, что 40% домов администрация успела слить, для того, чтобы морозы не ухудшили положения. Для устранения неполадок был развернут штаб, а также введен режим ЧС.

«Все силы Подмосковья собраны для решения проблемы. Более 150 человек работают на бригадах, которые запускают дома, а также 5 предприятий, которые устраняют аварии на трассах. На сегодняшний день в микрорайоне в 45 домов из 173 тепло уже подано с заниженными параметрами. Как только бригады запустят больше домов, тогда работа второго котла будет организована. Также при возникновении отключений по электричеству, они будут оперативно устраняться специалистами», — сообщил вице-губернатор.

Хромушин добавил, что администрация встречалась с людьми. В районе организованы пункты питания, администрация бесплатно раздает теплые одеяла и обогреватели. Всем пострадавшим от аварии будет сделан перерасчет за тепло, также будут посчитаны дополнительные потребления по электроэнергии. Теплоснабжающая организация понесет наказание за сложившуюся ситуация. Будут принять меры социальные поддержки для компенсации неудобств людям.

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#авария
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#теплоснабжение
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#чс
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#дома
#отключение
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Воробьёв поздравил с Новым годом и Рождеством семью погибшего героя СВО Сычёва
06 января 2024, 16:24

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством семью старшего прапорщика легендарной 45-й бригады Александра Сычёва, погибшего в ходе СВО. Посмертно он был удостоен звания Героя России.
У погибшего осталась жена Ирина и четверо детей — 12-летний Денис, восьмилетний Кирилл и четырёхлетние девочки-двойняшки Алина и Алёна. Особенно глубоко переживал гибель отца Денис, как самый старший. Младшие пока ещё только начинают осознавать потерю. Но в этот Новый год девочки плакали, потому что впервые встречали его без папы.

Фото: семейный архив Сычёвых

Ещё в конце декабря в рамках губернаторской Премии «Мы рядом. Доброе дело» они всей семьей поднялись на сцену, где глава Подмосковья Андрей Воробьев передал им государственную награду — медаль «Золотая звезда», которой их папа и муж был удостоен посмертно. Сейчас, вручая подарки, губернатор вспоминал, как тяжело ему тогда было смотреть на осиротевшую семью, как многие люди в зале не могли сдержать слёз.


Фото: Константин Семенец

Ирина рассказала, что командование и сослуживцы Александра Сычёва очень помогают ей самой и всей семье. Посетовала, что придётся продать машину из-за дороговизны сервисного обслуживания, а мальчишки ходят в разные спортивные секции, занимаются футболом и самбо, поэтому без автомобиля очень сложно. Руководитель области пообещал помочь с этим вопросом, тем более, что он узнал, что Денис и Кирилл являются капитанами команд футбольного клуба «Витязь» в своих возрастных группах.

Фото: Константин Семенец
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Губернатор подарил мальчикам футбольные мячи, чтобы они оттачивали своё мастерство, а девочкам — мягкие игрушки в виде символа года дракона, наполненные сладостями. На новогодний праздник семья ходила на Кремлёвскую Ёлку. Конечно, дети получили море удовольствия. Теперь мечтают увидеть Парад Победы на Красной Площади. Андрей Воробьёв предложил пойти на Парад вместе. Сычёвы с радостью согласились.

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Шеф-редактор ГТРК «Кубань» Коновалова найдена мёртвой в Краснодаре
06 января 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

В Краснодаре скоропостижно скончалась известная журналистка, шеф-редактор Государственной телерадиокомпании «Кубань» Зоя Коновалова. Погибшей было всего 48 лет.
В ГТРК «Кубань» сообщили, что причиной смерти журналистки стало отравление. В региональном отделе МВД гибель Коноваловой подтвердили, но от каких-либо комментариев воздержались. У женщины остались 15-летняя дочь и сын. Коллеги из телерадиокомпании выразили соболезнования родным и близким покойной.

До работы в ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова возглавляла редакцию новостей на «Первом радио», руководила дирекцией информационного вещания на телеканале «Кубань 24», была начальником новостного отдела сайта «Юга.ру», а также была главным редактором сетевого издания «Живая Кубань».

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«Мобилизация» стала словом 2023 года на Украине
«Мыслово»: мобилизация стала словом года на Украине
06 января 2024, 15:43

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Словарь современного украинского сленга «Мыслово» определил «мобилизация» как слово 2023 года, которое чаще всего употреблялось на протяжении всего года.
По информации источника, слово «контрнаступ» (укр. контрнаступление) заняло второе место из-за значительной медийной поддержки. Третье место принадлежит слову «уклонист», данный термин оказался актуальным в рамках обсуждения военных и социальных вопросов.

Напомним, на Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «войну» словом года, выступая на пресс-конференции, которая была посвящена внешнеполитическим годовым итогам. Он подчеркнул, что все события, которые происходят на данный момент, можно считать ответом России на ту гибридную войну, которую развязал коллективный Запад.

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#мобилизация
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В Москве на 70-м году жизни умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей
06 января 2024, 14:24

Фото: iStock/SergeyPankratov

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался на 70-м году жизни в своей московской квартире на Тверской улице. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что Аджубей позвонил другу и рассказал о плохом самочувствии. Во время разговора он говорил с большим трудом и сильно хрипел.

По данным источника, медикам не удалось сразу попасть в квартиру. Пришлось вызывать оперативные службы, чтобы они смогли открыть дверь. В квартире Аджубея обнаружили мертвым. Точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы.

Напомним, Алексей Аджубей является сыном советского журналиста Алексея Аджубея и дочери Никиты Хрущева Рады.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге скоропостижно скончался главный редактор известного журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков. Ему был всего 51 год.

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