В Волгограде устраняют последствия ночной атаки ВСУ
В Волгограде начали обход зданий, пострадавших при падении обломков украинских БПЛА этой ночью. Об этом сообщает городская администрация в своем телеграм-канале.
В Красноармейском районе обследуют жилые и социальные объекты, в которых выбило окна после падения дронов. В мэрии отметили, что работы по их восстановлению должны закончить в кратчайшие сроки. Собственники поврежденных квартир могут обратиться за материальной помощью в департамент по жилищным и социальным вопросам.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на регион пострадал один мирный житель. Он добавил, что на местах их падения работают сотрудники профильных служб.
До этого Минобороны назвало число сбитых этой ночью украинских БПЛА над регионами.
