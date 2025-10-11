На Западе увидели знак по конфликту на Украине в улыбке Путина на «Валдае»

11 октября 2025, 11:36

Миршаймер: улыбка Путина на «Валдае» может говорить о скором окончании конфликта

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Улыбка президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» может свидетельствовать о приближении конца конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости, приводя слова эксперта Джона Миршаймера.





Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 октября отметил, что Россия продолжает спецоперацию, но остаётся открытой к переговорам и поддерживает соответствующие инициативы президента США Дональда Трампа.





«Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к завершению. И улыбающийся, шутящий Путин на «Валдае» тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу», — сказал Миршаймер на своем YouTube-канале.