На Западе увидели знак по конфликту на Украине в улыбке Путина на «Валдае»
Миршаймер: улыбка Путина на «Валдае» может говорить о скором окончании конфликта
Улыбка президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» может свидетельствовать о приближении конца конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости, приводя слова эксперта Джона Миршаймера.
Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 октября отметил, что Россия продолжает спецоперацию, но остаётся открытой к переговорам и поддерживает соответствующие инициативы президента США Дональда Трампа.
«Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к завершению. И улыбающийся, шутящий Путин на «Валдае» тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу», — сказал Миршаймер на своем YouTube-канале.
В Кремле также отмечали, что европейскую сторону охватила антироссийская истерика, подталкивающая Киев к отказу от диалога.