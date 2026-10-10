Мощная магнитная буря началась на Земле
На Земле разразилась мощная магнитная буря. Причиной стала солнечная плазма, пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
Как пояснил эксперт, до нашей планеты добралось облако вещества, которое выбросило с поверхности Солнца во время одной из недавних вспышек. Геомагнитное поле остро отреагировало на прибытие солнечной материи и сформировало сильную магнитную бурю. Ей присвоили третий уровень интенсивности из пяти возможных.
Уже сейчас последствия природного явления заметны в разных регионах — наблюдаются полярные сияния, причём их видели даже в Подмосковье. Напомним, что в четверг учёные зафиксировали на Солнце наиболее мощную вспышку с конца лета.
Солнечные вспышки по силе рентгеновского излучения имеют пять классов по силе рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Подобные события способны провоцировать на Земле магнитные бури, а те, в свою очередь, вызывают ряд эффектов. Среди них — сбои в работе коротковолновой связи и навигационных систем, перепады напряжения в промышленных электросетях, а также нарушения в функционировании энергосистем. Кроме того, магнитные возмущения могут влиять на маршруты миграции птиц и животных.
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