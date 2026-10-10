Мощная магнитная буря началась на Земле

10 октября 2026, 23:37

Вспышки на солнце спровоцировали мощную магнитную бурю

Фото: iStock/egal

На Земле разразилась мощная магнитная буря. Причиной стала солнечная плазма, пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.