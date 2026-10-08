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Теплая погода сохранится в Татарстане 8 октября

Днем температура в Татарстане поднимется до +15 градусов
Фото: istockphoto / batuhan toker

В Татарстане 8 октября сохранится относительно теплая погода, однако температурный фон немного понизится. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Гидрометцентр РТ.



В республике ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой дождь, но днем осадки прекратятся.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, местами его порывы усилятся до 14 м/с, в том числе в Казани.

Ночью температура составит от +3 до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов, а в столице Татарстана — до +12…+14 градусов.

Дайана Хусинова

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