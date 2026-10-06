На Солнце впервые с начала сентября произошла вспышка предпоследнего класса мощности
На Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Событие зафиксировали 5 октября в 21:48 по московскому времени. Уточняется, что в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4545 (N19E10) специалисты зарегистрировали вспышку класса M1.1, которая длилась 30 минут. В предыдущий раз подобную активность наблюдали 5 сентября.
Солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения — от A до X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, и каждая следующая буква означает десятикратный рост этого значения. Такие события иногда сопровождаются выбросами солнечной плазмы и способны вызывать на Земле магнитные бури.
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