«Очень дружелюбная нация»: живущие в Китае россияне рассказали о жизни в стране

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Живущая более 7 лет в Китае россиянка Валерия Короткевич рассказала о своих впечатлениях от жизни в стране и поделилась лайфхаками, которые помогут путешественникам в Поднебесной. Самым главным фактором она считает то, что китайцы очень любят иностранных гостей, а особенно русских.
«Если говорить о советах туристам, то самый большой лайфхак — здесь не говорят на английском. Еще один момент — в стране не работают большинство привычных русским людям мессенджеров, стоит это учесть. Ну и самое главное, китайцы очень дружелюбная нация. Они любят иностранных гостей и особенно русских. Однако надо относиться с пониманием к тому, что это совершенно другая, отличная от нашей культура», — пояснила Короткевич в беседе с «Петербургским дневником».Тем временем вице-президент АТОР Артур Мурадян назвал самые выгодные направления для туризма в феврале — начале марта. В разговоре с «Москвой 24» турэксперт отметил, что такими странами являются Египет и Объединенные Арабские Эмираты. В Турции же, подчеркнул он, пока что довольно холодно для купания в море.
«Можно отметить Египет, где сейчас погода приходит в климатическую норму. В новогодние праздники там немного холодновато из-за ветров. Но сейчас погода как раз входит в свой бархатный сезон. И вполне достаточное большое количество вариантов перелета. А цены как раз на ближайшее время заманчивые, от 60–80 тысяч начинаются за тур на двоих», — рассказал Мурадян.Читайте также:
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