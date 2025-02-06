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«Очень дружелюбная нация»: живущие в Китае россияне рассказали о жизни в стране

Живущая в Китае россиянка Короткевич: здесь любят иностранцев и особенно русских
Фото: iStock/hxdyl

Фото: iStock/hxdyl

Живущая более 7 лет в Китае россиянка Валерия Короткевич рассказала о своих впечатлениях от жизни в стране и поделилась лайфхаками, которые помогут путешественникам в Поднебесной. Самым главным фактором она считает то, что китайцы очень любят иностранных гостей, а особенно русских.
«Если говорить о советах туристам, то самый большой лайфхак — здесь не говорят на английском. Еще один момент — в стране не работают большинство привычных русским людям мессенджеров, стоит это учесть. Ну и самое главное, китайцы очень дружелюбная нация. Они любят иностранных гостей и особенно русских. Однако надо относиться с пониманием к тому, что это совершенно другая, отличная от нашей культура», — пояснила Короткевич в беседе с «Петербургским дневником».
Тем временем вице-президент АТОР Артур Мурадян назвал самые выгодные направления для туризма в феврале — начале марта. В разговоре с «Москвой 24» турэксперт отметил, что такими странами являются Египет и Объединенные Арабские Эмираты. В Турции же, подчеркнул он, пока что довольно холодно для купания в море.
«Можно отметить Египет, где сейчас погода приходит в климатическую норму. В новогодние праздники там немного холодновато из-за ветров. Но сейчас погода как раз входит в свой бархатный сезон. И вполне достаточное большое количество вариантов перелета. А цены как раз на ближайшее время заманчивые, от 60–80 тысяч начинаются за тур на двоих», — рассказал Мурадян.
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В России начал расти приток иностранных туристов
04 февраля 2025, 12:51

Фото: iStock/inewsistock

В России начал расти приток иностранных туристов, особенно отдых в РФ популярен в Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. К таким выводам пришло исследование сервиса «Островок». В этом году, как отмечается, объемы въездного туризма будут лишь увеличиваться.
«В числе прочего этому способствуют увеличение срока действия и кратности российских электронных виз для иностранных туристов, а также расширение географии и увеличение числа рейсов в страны Ближнего Востока, в частности запуск прямого авиасообщения с Саудовской Аравией», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
В то же время вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян прокомментировал закрытие более 160 отелей в Турции после трагического пожара в провинции Болу. В беседе с RT эксперт заверил, что российский туристический рынок не почувствует последствий этого решения, так как на побережье количество отелей переваливает за 5000. К тому же, подчеркнул он, данные отели остановят свою деятельность не навсегда.
«Тем более они не закрываются надолго. Им дается от 60 до 90 дней на исправление недостатков. Они просто проверят пожарную сигнализацию, улучшат что-то, и к 1 июня все будет работать», — поделился Мкртчян.
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В России растет популярность внутреннего туризма в удаленные регионы
01 февраля 2025, 19:35

Фото: iStock/inewsistock

В России растет популярность внутреннего туризма в удаленные регионы страны. К соответствующим выводам пришло исследование YouTravel.me. Путешественников, как отмечается, привлекают Камчатка, Бурятия, Красноярский край, плато Путорана и Сахалин.
«Так, уже в январе зафиксировано активное раннее бронирование летних поездок на Камчатку: 18% авторских туров приходится именно на это направление. Наибольшей популярностью среди туристов здесь пользуются экскурсии, путешествия на внедорожниках, яхтинг, сплавы и пешие походы. В то же время интерес к вертолетным турам несколько снизился, тогда как спрос на внедорожные экскурсии растет», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Тем временем исследование OneTwoTrip показало самые популярные направления у россиян в январе в сфере зарубежного туризма. Как сообщает RT, изучивший его итоги, самыми популярным иностранными городами стали Дубай, на который пришлось 6,9% отельных бронирований, Стамбул — 6,8% и Бангкок — 4%.
«Кроме того, в топе оказались Минск (3,1%), Паттайя (2,5%), Ереван (2,0%), Париж (1,8%), Шанхай (1,4%), Абу-Даби (1,3%) и Тбилиси (1,2%)», — отмечает телеканал.
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Турэксперт назвала лучшие места для отдыха весной-2025
Турэксперт Осипова назвала самые популярные страны для отдыха весной
30 января 2025, 14:37

Фото: iStock/FTiare

Исполнительный директор ассоциации Альянс туристических агентств Наталия Осипова назвала Таиланд, Египет и ОАЭ странами, которые будут в тренде весной 2025 года. Наибольший пик туристов, по ее информации, приходится на апрель и май.
«Если мы говорим о направлениях зарубежных, то это, конечно, Таиланд, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Мальдивы, Индонезия, Куба. А если мы имеем в виду Россию, то это экскурсионные туры. Это прежде всего Москва и Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Золотое и Серебряное кольцо», — поделилась эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время стало известно, что почти половина российских путешественников предпочитают пассивный отдых без посещения музеев или походов. К соотвестствующим выводам пришло исследование Туту и Sidorin Lab, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». При этом отмечается, что среди тех, кто любит пассивный отдых, большинство — люди в браке.
«Также 75% опрошенных любителей полежать на пляже и никуда не спешить имеют средний доход. Согласно опросу, женщины выбирают пассивный отдых немного чаще мужчин: 56% против 44%. Большинство фанатов неспешного отдыха работают в офисе. Средний возраст таких путешественников — 43 года. У 48% из них есть дети», — пишет издание.
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В Минсельхозпроде Подмосковья назвали самые популярные страусиные фермы региона
29 января 2025, 19:09

Фото: МедиаСток МО

На нескольких фермах Подмосковья можно пообщаться с такими удивительными птицами, как страусы. Об этих фермах рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Самые популярные страусиные экофермы региона – «Русский страус» в деревне Старые Кузьмёнки городского округа Серпухов и «Страусленд» в Дмитровском городском округе. Посетители смогут побывать на интересных экскурсиях и сделать красивые фото на память», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что страусы не являются естественными обитателями Подмосковья, их родина – африканские саванны. Но в последние годы этот вид птиц стал популярным в качестве одомашненных и разводится на фермах.

Взрослые особи страусов могут достигать высоты 2,7 м и весить до 150 кг. Питаются они в основном растительной пищей - травами, семенами и фруктами.

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В Звенигороде создали туристический маршрут к юбилею Чехова
29 января 2025, 11:09

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

К 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова начал работу уникальный маршрут-путешествие «Чехов в Звенигороде». Он доступен на платформе уличных и музейных аудиогидов izi.TRAVEL, рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Маршрут подготовил Комитет по культуре администрации Одинцовского городского округа в рамках работы с Культурными кодами муниципалитета.
«Жизнь классика тесно связана с Подмосковьем, но это не только усадьба Мелихово и Серпухов. Звенигород – ещё одно чеховское место региона. Здесь писатель впервые побывал в 1881 году. А с 1884-го Чехов, тогда молодой врач, недавно окончивший медицинский факультет, начал замещать там на время отпуска уездного врача. Антон Павлович принимал и посещал больных, собирал материалы для своих произведений. Звенигород дал темы для таких рассказов Чехова, как «Мёртвое тело», «На вскрытии», «Экзамен на чин», «В суде», «Сирена» и других», – рассказали в ведомстве.
Пройти в Звенигороде по следам Чехова может любой желающий. Маршрут начинается от библиотеки и проходит по старинным улицам города. Аудиогид сопровождает путешествие фактами из жизни Чехова – например, какова связь Малинового оврага с любимым вареньем Чехова, как будущий писатель ещё студентом чуть не попал под арест, где находилась аптека и какие медицинские клички были у его собак.

Сотрудники Звенигородской городской библиотеки №1 при необходимости помогут организовать сопровождение гида. А на сайте библиотеки можно найти книги, созданные писателем под влиянием звенигородских впечатлений и скачать лифлет с описанием мест памяти писателя.

QR-коды позволят быстро найти информацию.

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