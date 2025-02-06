«Очень дружелюбная нация»: живущие в Китае россияне рассказали о жизни в стране

Живущая более 7 лет в Китае россиянка Валерия Короткевич рассказала о своих впечатлениях от жизни в стране и поделилась лайфхаками, которые помогут путешественникам в Поднебесной. Самым главным фактором она считает то, что китайцы очень любят иностранных гостей, а особенно русских.