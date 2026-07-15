«Мощный триггер»: Стало известно о скрытых рисках малины для здоровья

15 июля 2026, 22:17

Нутрициолог Милаева: малина может истончать зубную эмаль и раздражать желудок

Фото: Istock/Alter_photo

Эксперт по питанию и здоровью детей Елена Милаева предупредила, что малина, которую традиционно применяют при простуде, способна постепенно истончать зубную эмаль и создавать риски для желудочно-кишечного тракта.





В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что обилие мелких косточек раздражает слизистую желудка, что может нанести существенный вред организму.

«Ягода богата салицилатами — мощным триггером для аллергиков. Они вызывают как лёгкую сыпь, так и серьёзные отёки. Обилие мелких косточек и фруктовых кислот работает как мягкая наждачная бумага: раздражает нежную слизистую желудка, что особенно опасно при наличии гастрита и язвы. Также органические кислоты в составе могут спровоцировать деминерализацию зубов и постепенно истончить эмаль», — пояснила эксперт.