«Мощный триггер»: Стало известно о скрытых рисках малины для здоровья
Нутрициолог Милаева: малина может истончать зубную эмаль и раздражать желудок
Эксперт по питанию и здоровью детей Елена Милаева предупредила, что малина, которую традиционно применяют при простуде, способна постепенно истончать зубную эмаль и создавать риски для желудочно-кишечного тракта.
В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что обилие мелких косточек раздражает слизистую желудка, что может нанести существенный вред организму.
«Ягода богата салицилатами — мощным триггером для аллергиков. Они вызывают как лёгкую сыпь, так и серьёзные отёки. Обилие мелких косточек и фруктовых кислот работает как мягкая наждачная бумага: раздражает нежную слизистую желудка, что особенно опасно при наличии гастрита и язвы. Также органические кислоты в составе могут спровоцировать деминерализацию зубов и постепенно истончить эмаль», — пояснила эксперт.После малины Милаева советует полоскать рот водой. В детский рацион, по словам нутрициолога, малину стоит вводить с 10 месяцев, начиная с одной-двух ягод.