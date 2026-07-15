15 июля 2026, 21:42

Роспотребнадзор: черная смородина улучшает память и умственные способности

Фото: iStock/Aleksandr Bushkov

В черной смородине содержится рекордное число полезных веществ, необходимых для здоровья организма. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.





Так, по данным argumenti.ru, ягода богата витаминами А, С, Е, Р и группы В. Они укрепляют иммунитет, защищают от вирусов и бактерий, а также запускают процессы омоложения. При этом пектины выводят из организма токсины и тяжелые металлы.





«Помимо ягод, в ход могут идти и листья кустарника — отвары из них помогают при простуде, проблемах с почками и пищеварением. Регулярное употребление смородины нормализует работу сердца и нервной системы, а также улучшает память и умственные способности», — говорится в материале издания.

«Однако многое зависит от того, как ее готовили. Если она состоит из диетического мяса вроде курицы, большого количества овощей и слегка приправлена легким соусом, то это отлично. Однако в блюдо могут положить много жирного мяса, соли, сладких соусов и совсем немного зелени и овощей», — уточнила эксперт.