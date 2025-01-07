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Мощное наводнение затопило священную Мекку в Саудовской Аравии

Фото: iStock/Mrkit99

Фото: iStock/Mrkit99

Мощные наводнения обрушились на священные города Саудовской Аравии — Мекку и Медину. В результате проливных дождей улицы городов превратились в реки, множество автомобилей было смыто потоками воды. Об этом пишет Telegram-канал Mash.


Уточняется, что в Мекке целые кварталы частично оказались затоплены из-за проливных дождей. Метеорологическая служба объявила о красном уровне опасности в Мекке, Медине и Джидде.



Согласно информации канала, вода неожиданно хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам.

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#ученые
#вода
#наводнение
#служба
Фольклорист рассказал про таинство традиционного рождественского блюда россиян
Фольклорист Петров: кутья в Рождество — символ новой жизни
07 января 2025, 09:43

Фото: iStock/tashka2000

Рождество — праздник, без которого зимние выходные не представляются. Кутья — каша из цельных зёрен пшеницы, ячменя, пшена или риса с добавлением меда, сухофруктов, орехов и других добавок является традиционным рождественским блюдом.
Фольклорист, кандидат филологических наук, социальный антрополог, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Никита Петров в беседе с «Радио 1» рассказал, почему это блюдо считается символом Рождества.

«Каша из зерен, перемолотых или цельных, подавалась в обряды перехода, то есть на похороны, на свадьбу и на всякие важные календарные праздники. Это символизировало переход на другой статус. Например, невесту жених должен был покормить с ложечки кутьей, перенести на руках и одеть в белую одежду. Такие были ритуалы», — пояснил эксперт.
Фото: iStock/Angelika Mostova

По его словам, кутья в Рождество олицетворяет переход на другой уровень — это ритуальная христианская традиция.

«Когда зерно умирает, оно возрождается. Когда мы садим зерно в землю, оно становится новым побегом. И каша из зерен в этом смысле оказываются тем самым символом возрождения в новом году, в новой жизни», — объяснил фольклорист.

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В МЧС России рассказали, какие животные служат в частях
В частях МЧС России служат более 300 котов и собак, есть белки, рыбки и черепахи
07 января 2025, 09:31

Фото: iStock/tashka2000

Более 300 котов и собак, а также белки, рыбки и черепахи служат в частях МЧС России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики ведомства.
Уточняется, что основная задача животных заключается в том, чтобы дарить тепло и поддержку, а также помогать своим присутствием сотрудникам ведомства после тяжелых выездов.

Согласно информации МЧС РФ, добровольцы из отряда «Семенычи» каждый день заступают на службу вместе со спасателями. Данное подразделение назвали так в память о тюменском коте-пожарном Семене. Сегодня в этом отряде есть различные животные.

А в День спасателя, который прошел 27 декабря, московского кота Толика наградили. Пушистый защитник получил погоны прапорщика.

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Россиян предупредили о дипфейк-звонках от мошенников
«Известия»: мошенники используют дипфейк-звонки от родственников
07 января 2025, 07:29

Фото: iStock/artoleshko

Дипфейк-звонки от имени родственников и начальников стали одним из самых опасных способов мошенничества. Об этом сообщили «Известия».
В прошлом году были зафиксированы десятки тысяч подобных звонков. Согласно информации источника, в этом году их число может многократно вырасти.

Уточняется, что злоумышленники используют дипфейки не только для звонков, но и для записи «кружочков» в мессенджерах. По мнению юриста Ольги Поповой, подобные звонки создают психологическое давление и нервное напряжение, что может привести не только к противоправным действиям, но и эмоциональному истощению.

«Лучший быстрый и простой способ самоконтроля — перезвонить и все перепроверить», — пояснила юрист.

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#приложения
#звонок
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Госдума доработает проект по выделению платы за текущий ремонт в отдельный платеж
Депутат Кошелев: проект о выносе платы за ремонт в другой платеж доработают
07 января 2025, 05:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ работает над доработкой законопроекта, который предложит выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев.
Если инициатива будет принята, в платежных документах за ЖКХ могут появиться строки, указывающие на суммы, собранные с жильцов на текущий ремонт, задолженности, а также стоимость запланированных и выполненных работ.

Кошелев отметил, что текущая система, где расходы на содержание дома и текущий ремонт объединены в одну категорию, создает возможность для злоупотреблений со стороны управляющих компаний. Новый подход позволит жильцам получить прозрачную информацию о тратах и обеспечить контроль над качеством ремонтных работ.

Также планируется обязать управляющие компании отчитываться перед жильцами о поступлениях и расходах по текущему ремонту на ежеквартальной основе.

«Своевременное проведение текущего ремонта гарантирует безопасную эксплуатацию жилого дома, снижает износ и разрушение конструкций и позволяет экономить средства на капремонт. Однако деньги на текущий ремонт собирают в составе общих средств на содержание дома. И жильцы не понимают, за что платят и на что деньги потрачены», — пояснил Кошелев, говоря о необходимости изменений.
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Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования
Минобрнауки: вузы РФ перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года
07 января 2025, 04:38

Фото: iStock/William_Potter

Российские университеты полностью перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
«К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — говорится в сообщении, которое передает РИА Новости.
Как уточнили в министерстве, переход на новую систему не затронет студентов, которые уже обучаются по действующим программам. Им будет предоставлена возможность завершить образование в рамках тех курсов, на которые они поступали ранее.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что 2025 год станет временем активной работы по внедрению новой модели высшего образования.

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#минобрнауки
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Президент России поздравил граждан страны с Рождеством
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
07 января 2025, 01:22

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с праздником Рождества Христова. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля.
«Поздравляю Вас с Рождеством Христовым», — с таких слов начинается текст.
Глава государства отметил значение Рождества как праздника, который вдохновляет на добрые дела и подчеркивает важность семейных традиций, передающихся из поколения в поколение.

«Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании. Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания», — написал Путин.
В ночь с 6 на 7 января президент посетил рождественскую службу в московском храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Путин традиционно участвует в богослужениях на этот праздник, подчеркивая важность православных традиций для страны.

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#семьи
#воспитание
#поддержка
#рождество
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Путин вновь встретил Рождество в одном из российских храмов
Президент Путин встретил Рождество в московском храме Георгия Победоносца
07 января 2025, 01:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретил праздник Рождества Христова в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили в Кремле.
Он прибыл туда ближе к полуночи, поставил свечи, перекрестился и оставался на службе вместе с другими прихожанами. Президент был одет в пальто и костюм, но без галстука.

«Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — говорится в рождественском поздравлении Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Путин регулярно отмечает Рождество в храмах. С 2000 года он четырежды проводил праздник в Санкт-Петербурге, трижды — в Тверской области, а в Москве это уже его четвертое рождественское богослужение.

Храм Георгия Победоносца, где он находился в этот раз, является памятником Победы в Великой Отечественной войне. Его открытие приурочили к 50-летию Победы, а освящение совершил патриарх Алексий II в мае 1995 года.

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Юрист оценил поправки в ПДД в 2025 году
Адамс: поправки в ПДД могут вызвать рост ложных штрафов из-за погрешности камер
06 января 2025, 18:10

Фото: istockphoto/Andrii Yalanskyi

Поправки в ПДД, запрещающие использовать телефон в руках без гарнитуры или спецустройства, могут вызвать рост ложных штрафов, рассказал RT юрист Давид Адамс.
«Например, камера может ошибочно принять тень, отражение или движение руки за нарушение. Во-вторых, остаётся вопрос правомерности: как доказать, что водитель действительно держал предмет в момент фиксации камеры, а не просто поднёс его на секунду», — пояснил собеседник.
Он подчеркнул, что пользование телефонами во время движения — одна из основных причин ДТП. Вместе с тем отвлечь водителя может не только смартфон, но и еда, бумажные документы, а также вейпы, добавил Адамс.

Сторонники поправок говорят о том, что они снизят количество аварий из-за отвлечений, резюмировал юрист.

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В Госдуме предложили решение проблемы с похищением детских выплат
Немкин: рождение ребенка должно подтверждаться медицинскими документами
06 января 2025, 17:54

Фото: istockphoto/ANGHI

Проблему с похищением детских выплат поможет решить обязательное подтверждение рождения ребенка медицинскими документами, а также инструменты цифрового контроля. Об этом пишет RT, ссылаясь на члена информационного комитета Госдумы Антона Немкина.
Парламентарий пояснил, что сейчас для регистрации детей, рожденных вне медучреждений, не нужно никакой документации, чем пользуются мошенники.

«Для решения этой проблемы необходимы как технические, так и нормативные меры. В частности, следует предусмотреть обязательное подтверждение факта рождения медицинскими документами либо нотариально заверенными свидетельствами, а также усилить межведомственное взаимодействие между ЗАГС, медицинскими учреждениями и правоохранительными органами...» — сказал парламентарий.
Перед этим стало известно, что полицейские раскрыли целую преступную схему в 59 регионах России по присвоению материнского капитала. Уточнялось, что сейчас по данному факту ведется 229 уголовных дел.

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