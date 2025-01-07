Мощное наводнение затопило священную Мекку в Саудовской Аравии

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Мощные наводнения обрушились на священные города Саудовской Аравии — Мекку и Медину. В результате проливных дождей улицы городов превратились в реки, множество автомобилей было смыто потоками воды. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в Мекке целые кварталы частично оказались затоплены из-за проливных дождей. Метеорологическая служба объявила о красном уровне опасности в Мекке, Медине и Джидде.
Согласно информации канала, вода неожиданно хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам.
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