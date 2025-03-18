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Мощность кибератак на Россию увеличилась в 3,5 раза

В прошлом году мощность DDoS-атак на Россию выросла в 3,5 раза
Фото: iStock/Alexander Sikov

Фото: iStock/Alexander Sikov

Мощность кибератак типа DDoS на Россию в прошлом году увеличилась в 3,5 раза, в сравнении с результатами 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дочернюю структуру «Ростелекома» — группу компаний «Солар».
«Рост, согласно данным компании, наблюдался в течение всего 2024 года - эксперты объясняют это тем, что у хакеров, действующих против РФ, в пользовании появились более мощные ботнеты», — сообщает агентство.

Мощность кибератак измеряется в их объеме, скорости и числе запросов в секунду. В общем за прошлый год на российские структуры было совершено 508 тысяч DDoS-атак. Результат превышает данные за 2023 год, но при этом он в полтора раза меньше показателей 2022 года.

Максимальное время атак сократилось в восемь раз до 36 дней. По словам специалистов, это говорит о намерениях хакеров атаковать ресурсы, не имеющих полноценную защиту, что наносит наивысший урон.

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Актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков скончался от онкозаболевания
Актер Виталий Мещеряков умер на 58 году жизни
17 марта 2025, 22:28

Виталий Мещеряков (Фото: кадр из сериала «Мент в законе-8»)

16 марта российский актер Виталий Мещеряков умер от онкологии, которую выявили у него два месяца назад. Публика знает артиста по сериалам «Москва. Три вокзала», «Мент в законе-8». Об этом сообщила газета «Аргументы и факты» со ссылкой на Мичуринский драматический театр.
Крайний раз Мещеряков появился на сцене в декабре 2024 года. Артист жаловался на боли в позвоночнике, уточнили в театре. Пару месяцев назад Виталий обратился за помощью к медикам и после обследования у него нашли онкологию.

«Все тело было поражено метастазами. Точно неизвестно, чего именно был рак, но предполагают, что костного мозга. Лечился он дома, но коллектив всегда его проведывал, помогал», — обратили внимание в театре.

Прощание с актером состоится 18 марта в 10:00 в Ильинском храме, в 15:00 — в Мичуринском театре.

Виталий Мещеряков появился на свет в 1968 году. В 1991-м он выпустился из Задонского культпросветучилища. В 1990 году он стал актером Мичуринского драматического театра — в нем артист работал 34 года.

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В Петербурге согласовали проект реставрации памятника на могиле Виталия Бианки
17 марта 2025, 22:19

Фото: iStock/Anna_Pakutina

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) одобрил проект реставрации надгробного памятника писателя Виталия Бианки. Реставрации подлежит каменная скульптура девочки с бурундуком, сидящим на её плече. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на информацию из комитета.
По данным издания, специалисты уже провели научное исследование, выявив подлинные материалы. Кроме того, разработана методика реставрации и восстановления фигурки бурундука на плече у девочки.

«Да, проект реставрации надгробного памятника согласован 13 марта», — подтвердили в Смольном.

За проект восстановления памятника отвечает «НИиПИ Спецреставрация». Главный архитектор Вячеслав Бобров назвал эту работу небольшой, но очень приятной.

Тем временем в Сети зверька на плече девочки называют белкой, однако экспертиза «НИиПИ Спецреставрация» установила, что это совершенно точно бурундук.

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Житель Владивостока на спор сделал две тысячи приседаний и попал в больницу с проблемами с почками
Во Владивостоке госпитализировали мужчину после попытки присесть две тысячи раз
17 марта 2025, 22:07

Фото: iStock/ g-stockstudio

Во Владивостоке мужчину госпитализировали после того, как он попытался присесть две тысячи раз, сообщила Тысячекоечная больница города в Телеграм-канале.
Россиянин подумал, что без каких-либо проблем сможет выполнить условия спора. Но после высокой нагрузки мужчина почувствовал себя плохо.

«Его ноги, некогда крепкие и подвижные, начали увеличиваться в размере, превращаясь в огромные отечные конечности», — отмечалось в публикации.

Помимо этого, моча россиянина стала темно-коричневой, и через некоторое время пропала.

Во время обследования медики выяснили, что в крови у пациента накапливались продукты обмена веществ, а почки функционировали лишь на 50% — это указывало на острую почечную недостаточность.

Врачи оказали жителю Владивостока всю необходимую помощь и назначили лечение, после которого самочувствие мужчины стало значительно лучше. Но почки все еще работают не в полную силу. Сейчас пациент восстанавливается. Отмечалось, что процесс может занять до года.

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#владивосток
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В Кемерове начали строить центр высокотехнологичного протезирования
17 марта 2025, 21:55

Фото: iStock/wichayada suwanachun

В Кемерове началось строительство центра высокотехнологичного протезирования, где будет проводиться комплексная реабилитация.
По данным «Сiбдепо», его построят на средства инвестора. Работать центр будет на базе Кузбасского реабилитационного центра.

Ход строительства проверили министр энергетики России Сергей Цивилев совместно с статс-секретарем — заместителем министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, представителем президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. Вместе с ними приехал на объект и губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Работы идут в графике. Этому способствовала и тёплая зима: из-за погоды работы приостанавливали всего на три дня», — пояснил Илья Середюк в своём Telegram-канале.

В центре планируется проводить комплексную реабилитацию с использованием протезов нижних и верхних конечностей.

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#telegram
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«Тебя забыли спросить»: Ксения Собчак обматерила депутата, призвавшего россиянок носить мини-юбки
Ксения Собчак раскритиковала депутата Руденко за призыв носить мини-юбки
17 марта 2025, 21:45

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак обрушилась с критикой в адрес калужского депутата от ЛДПР Евгения Руденко, призвавшего россиянок носить мини-юбки для повышения демографии. В своём Telegram-канале журналистка опубликовала видео, в которых нелестно высказалась в адрес чиновника.
Руденко на личной странице в соцсети ВКонтакте призвал девушек почаще носить мини-юбки. Он отметил, что однопартийки часто радуют его и других депутатов, приходя на работу в откровенных нарядах.

После обрушившейся критики, депутат поспешил оправдаться, заявив, что в 70-х годах прошлого века женщины носили такие наряды, поэтому браки были крепкие.

«Евгений, тебя забыли спросить, как нам порадовать чей-то глаз», – возмутилась Собчак, призвав Руденко отстать от женщин.
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