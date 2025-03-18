Мощность кибератак на Россию увеличилась в 3,5 раза

Фото: iStock/Alexander Sikov
Мощность кибератак типа DDoS на Россию в прошлом году увеличилась в 3,5 раза, в сравнении с результатами 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дочернюю структуру «Ростелекома» — группу компаний «Солар».
«Рост, согласно данным компании, наблюдался в течение всего 2024 года - эксперты объясняют это тем, что у хакеров, действующих против РФ, в пользовании появились более мощные ботнеты», — сообщает агентство.
Мощность кибератак измеряется в их объеме, скорости и числе запросов в секунду. В общем за прошлый год на российские структуры было совершено 508 тысяч DDoS-атак. Результат превышает данные за 2023 год, но при этом он в полтора раза меньше показателей 2022 года.
Максимальное время атак сократилось в восемь раз до 36 дней. По словам специалистов, это говорит о намерениях хакеров атаковать ресурсы, не имеющих полноценную защиту, что наносит наивысший урон.
Читайте также:
Назван способ за три шага вернуть себе взломанный аккаунт во «ВКонтакте»
Что делать, если взломали WhatsApp: советы экспертов
Как вернуть себе взломанный аккаунт на «Госуслугах»: пошаговая инструкция
Иван Мусатов