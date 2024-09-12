Назван способ за три шага вернуть себе взломанный аккаунт во «ВКонтакте»

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Взлом аккаунта в соцсети «ВКонтакте» позволяет злоумышленникам завладеть закрытой личной информацией и вступать в переписку от чужого имени, что может значительно усложнить жизнь законного владельца страницы. Инструкцию о том, как вернуть себе аккаунт, подготовили специалисты управления по кибер-преступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Если вы подозреваете, что ваш аккаунт во «ВКонтакте» взломали, необходимо последовательно предпринять три действия: первое — завершить все активные сеансы входа с соцсеть с неизвестных устройств, второе — сменить пароль и третье — установить двухфакторную аутентификацию», — говорится в сообщении.Чтобы завершить сеансы входа в соцсеть с неизвестных устройств, то есть прервать подключение злоумышленников, в мобильном приложении нужно нажать на три точки в правом верхнем углу экрана. В появившейся панели управления аккаунтом следует выбрать вкладку «Управление VK ID», далее — вкладку «Безопасность и вход» и в разделе «Мои устройства» — пункт «Завершить другие сеансы».
Для того, чтобы сделать это в веб-версии соцсети, потребуется авторизоваться на сайте https://id.vk.com, нажать на вкладку «Безопасность и вход» и в разделе «Мои устройства» выбрать пункт «Завершить другие сеансы».
Смена пароля в мобильном приложении также делается через «Управление VK ID», а в веб-версии — через сайт https://id.vk.com. И не следует снимать галочку в поле «Завершить сеансы на всех устройствах после смены пароля».
Двухфакторная аутентификация тоже вводится через указанные сервисы. В качестве способа аутентификации рекомендуется выбрать телефон.
Полная информация о способах противостоять кибермошенникам размещена по ссылке.
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Лев Каштанов