Мосгорсуд не освободил из СИЗО замминистра обороны Иванова

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции
Мосгорсуд не стал отпускать из СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова, признав его арест законным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Оставить решение об избрании меры пресечения без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — такое решение принял суд.
Уточняется, что Иванов принял участие в заседании по видеосвязи из СИЗО.
Кроме того, стало известно, что Иванова отстранили от должности замминистра обороны. Ему вменяют взятку в размере примерно миллиард рублей.
Представители защиты заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова принесли в суд четыре пакета с его наградами. Пакеты с надписью «Армия России» несли два человека.
Тимур Иванов курировал в министерстве обороны работу военно-строительного комплекса. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Замминистра заключён под стражу до 23 июня. Сам он вину не признаёт.
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Элина Позднякова