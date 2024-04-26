Защита Иванова рассмотрит возможность внесения залога для смены меры пресечения

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Защита замминистра обороны Тимура Иванова будет рассматривать возможность залога в качестве альтернативы текущей мере пресечения.
Об этом 26 апреля пишет RT со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.
По его словам, защита заинтересована в мере пресечения, которая не связана с лишением свободы. Вариант с залогом рассматривается как один из возможных вариантов.
Ранее суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о взятке, в рамках которого рассматривается уголовное дело против Тимура Иванова. Речь идет о Александре Фомине, который, по данным следствия, предоставил Иванову и другому фигуранту дела, Сергею Бородину, услуги имущественного характера, включающие освобождение от обязательств по оплате товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом зданий.
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«Мы рассмотрим данный вариант. Я не утверждаю, что это будет так», — подчеркнул адвокат.
По его словам, защита заинтересована в мере пресечения, которая не связана с лишением свободы. Вариант с залогом рассматривается как один из возможных вариантов.
Ранее суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о взятке, в рамках которого рассматривается уголовное дело против Тимура Иванова. Речь идет о Александре Фомине, который, по данным следствия, предоставил Иванову и другому фигуранту дела, Сергею Бородину, услуги имущественного характера, включающие освобождение от обязательств по оплате товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом зданий.
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Артем Кузьмин