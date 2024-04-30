«Развод до СВО и гражданство Израиля»: куда пропала жена Иванова и что известно о ее доходах

Следователи военного СО СК РФ по Одинцовскому гарнизону вместе с сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России по Одинцовскому округу провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов и граждан, которые не встали на воинский учет по месту пребывания. Об этом сообщили в администрации Одинцовского городского округа.

В результате проведенного мероприятия были выявлены 15 нелегальных мигрантов, которые работали на строительных объектах без соответствующего патента.



Нарушивших законодательство мигрантов привлекли к административной ответственности. Кроме того, запущена процедура по выдворению этих граждан за пределы РФ.



Среди выявленных нарушителей пять иностранцев не встали на воинский учет. Им вручены повестки об обязательной явке в военный комиссариат.



Прежде сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает право полиции принимать решение о выдворении иностранных граждан за пределы страны. В настоящее время это можно сделать лишь по решению суда. Авторы инициативы уверены, что такие изменения позволят сократить временные и финансовые затраты при процедуре выдворения.