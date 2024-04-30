«Развод до СВО и гражданство Израиля»: куда пропала жена Иванова и что известно о ее доходах

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Вскоре после задержания и ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова появилась информация об исчезновении его бывшей супруги. О том, что известно о Светлане Захаровой, где она может находиться, и какое имущество на самом деле принадлежит ей, расскажет редакция «Радио 1».
За что задержали замминистра Тимура Иванова
23 апреля заместитель министра обороны Тимур Иванов был задержан правоохранителями по подозрению в совершении коррупционного преступления. Вместе с Ивановым были задержаны еще несколько человек, которые также причастны к преступной деятельности. По версии следствия, Иванов оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, а взамен они безвозмездно проводили строительные работы на принадлежащих ему объектах. Ему вменяется статья о получении взятки в особо крупном размере.
Иванов помещен в СИЗО на два месяца
На следующий день после задержания Иванов был отправлен в СИЗО на два месяца. По данным следственных органов, сумма полученной им взятки может превышать 1 млрд рублей. Интересы бывшего замминистра представляют в суде сразу три адвоката. Примечательно, что правозащитники Иванова хорошо известны по громким судебным делам и немаленьким гонорарами за свои услуги.
Выяснилось, чья усадьба ценой в сотни миллионов, находится рядом с домой Иванова
Арестованное имущество Иванова
Вскоре после заключения под стражу бывшего заместителя министра появилась информация об аресте его счетов. РИА Новости сообщали, что суд не исключил того, что имущество Иванова было добыто незаконным путем, поэтому на время следствия оно было арестовано.
Правоохранительные органы сообщили агентству ТАСС, что суд принял решение об аресте имущества не только принадлежащего Иванову, но и зарегистрированного на его ближайших родственников: жену и детей.
В сети стала появляться информация о том, что Иванов владеет усадьбой на Волге, особняком, площадь которого составляет около 1 тыс. квадратных метров, жилплощадью в Мексике и элитным автопарком, в котором содержится не менее 12 престижных автомобилей.
Издание РИА Новости поделилось информацией о данных, полученных из деклараций бывшего замминистра Иванова. Согласно документам, в 2019 году семья действительно завладела жилым домом площадью в 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, Иванов с супругой ежегодно приобретали новую машину или мотоцикл.
Среди их автомобилей — Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, Bentley Continental и Aston Martin.
Информацию об ином имуществе, якобы находящемся в собственности Иванова, не подтверждена.
Иванов переоформил мотоцикл на отца
В 2022 году Тимур Иванов переоформил один из мотоциклов из автопарка на своего отца Иванова Вадима Геннадьевича.
Спортивная модель, которая была у Иванова, может разгоняться до 245 километров в час. Стоимость спортбайка варьируется от 1,1 до 1,5 миллиона рублей.
Был мотоцикл продан или подарен неизвестно.
Супруга замминистра Иванова: кто она
Тимур Иванов расторг брак со своей супругой Светланой, когда началась спецоперация на территории Украины. Прежде гражданка Израиля Светлана Захарова была замужем за миллиардером Михаилом Маниовичем, после развода с которым, продолжила общение с богатейшими женщинами России.
Захарова и сама является успешной бизнесвумен. Она владеет модной группой Metropol, а также была ведущей популярной программы «Снимите это немедленно!» на телеканале СТС.
В браке с Ивановым у Светланы родились две дочери.
Согласно декларации о доходах, данные из которой опубликовал телеканал 5-tv.ru, в 2019 году официальный годовой доход Иванова составлял порядка 14 миллионов рублей, а доход Захаровой — 55,5 миллиона рублей.
Бывшая супруга Иванова пропала после его ареста
После задержания Тимура Иванова в СМИ появилась информация о том, что его бывшая супруга Светлана тоже может быть задержана. Слухи породило то, что женщина, ведущая публичный образ жизни, исчезла из информационного поля. Однако официальной информации о ее задержании нет. Более того, по некоторым данным, 24 апреля ее якобы видели в Музее Москвы.
«Покушение на Кадырова и усадьба на Волге»: данные об адвокатах Иванова и его имуществе
С сайта Минобороны пропала биография арестованного замминистра
На сайте Минобороны больше не доступна биография заместителя Шойгу, арестованного по делу о коррупции.
Ранее на ресурсе была опубликована информация о награждении Иванова орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и другими наградами.
Читайте также:
Названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов
В Кремле раскрыли судьбу контрактов, которые курировал арестованный Иванов
Директор фирмы рассказал, что замминистра Иванов ездил на рыбалку с Бородиным
Анастасия Хохлова