Мосгорсуд окончательно отклонил иск племянниц Жириновского
Мосгорсуд оставил без изменений решение Преображенского суда Москвы и отклонил жалобы Елены Листопадовой и Натальи Соколовой — родственниц политика Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости.
Племянницы требовали признать недействительным договор пожизненного содержания с иждивением, заключённый в пользу сыновей Жириновского — Давида Гарсиа (Игоря Лебедева) и Олега Эйдельштейна. Суд вновь встал на сторону наследников.
Кроме того, истцы ранее пытались истребовать имущество, которое, по их мнению, незаконно выбыло из наследственной массы, однако и в этих требованиях им отказали. Судебное разбирательство по делу длилось почти два года — с декабря 2022-го.
Читайте также: