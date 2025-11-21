Жителя Москвы будут судить за хищение при строительстве пункта на границе с КНР

21 ноября 2025, 13:20

Фото: iStock/simpson33

Жителя столицы обвиняют в хищении более 100 миллионов рублей, выделенных на строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска «Пограничный» в Приморском крае. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, пишет РИА Новости.