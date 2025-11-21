Жителя Москвы будут судить за хищение при строительстве пункта на границе с КНР
Жителя столицы обвиняют в хищении более 100 миллионов рублей, выделенных на строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска «Пограничный» в Приморском крае. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, пишет РИА Новости.
В 2017 году соучредитель компании ООО «Стройсоюз» заключил госконтракт с Владивостокским филиалом ФГКУ «Росгранстрой». Фирма получила аванс свыше 110 миллионов рублей. Однако обвиняемый знал, что выполнить контракт невозможно из-за некачественной проектно-сметной документации, подготовленной подконтрольным ему юридическим лицом.
После получения денег мошенники отказались от исполнения обязательств и организовали фиктивный документооборот. Бухгалтер фирмы создала финансовые документы с ложными данными и представила их в казначейство, чтобы скрыть незаконные действия.
Для вывода средств обвиняемый поручил бухгалтеру изготовить поддельные платежные поручения для номинальных юридических лиц. Соучастники распорядились украденными финансами по своему усмотрению. Теперь их ждет суд за это масштабное мошенничество.
