Вице-президента «Оборонстроя» арестовали по делу о мошенничестве на 786 млн рублей
Вице-президент ассоциации «Оборонстрой» Ирина Ясакова арестована по делу о крупном мошенничестве — сумма ущерба составляет 786 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Следствие считает, что эпизод может быть связан с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году, когда были выявлены серьёзные финансовые нарушения и возбуждено уголовное дело. В рамках расследования арестовано имущество Ясаковой, включая её трёхэтажный особняк в Москве, который она ранее пыталась продать за 120 миллионов рублей.
Это не первый скандал, в котором фигурирует Ясакова. В 2019 году её и подругу художника Никаса Сафронова вызывали на допрос по делу о хищении трех миллиардов рублей из банка «Северный кредит». Тогда Ясакова проходила по фиктивному договору на 152 миллиона и скрывала доходы и имущество.
В 2017 году она была признана самым богатым депутатом Вологодской области. Ясакова много лет руководила структурами, связанными с Минобороны: «Оборонстрой», «Оборонэкспертиза», «Оборонстройпроект» и «Обороэнерго».
Читайте также: