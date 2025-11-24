Вице-президента «Оборонстроя» арестовали по делу о мошенничестве на 786 млн рублей

24 ноября 2025, 12:48

Фото: iStock/blinow61

Вице-президент ассоциации «Оборонстрой» Ирина Ясакова арестована по делу о крупном мошенничестве — сумма ущерба составляет 786 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.