В Госдуме разработали комплекс мер для борьбы со сделками по «схеме Долиной»
Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали комплекс мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова.
Парламентарии указывают на массовые случаи, когда пожилые люди продают недвижимость, а затем обращаются в суд с просьбой признать договоры купли-продажи недействительными. Пенсионеры поясняют, что не хотели продавать жилое помещение при подписании договора.
Судебные разбирательства часто заканчиваются тем, что покупатели остаются без жилья и без уплаченных за него денег.
Певица Долина передала мошенникам свои сбережения и заемные средства
Колунов и Вольфсон предлагают ввести обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование сделки, если имущество является для продавца или покупателя единственным.
«Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике», — говорится в обращении к Краснову.По сведениям парламентариев, суды уже признали недействительными более 3000 сделок с пенсионерами.
Обвинение запросило для обманувших Ларису Долину от 6 до 9,5 лет лишения свободы
В качестве примера можно привести решение Хамовнического суда Москвы по иску певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье.
Напомним, что в прошлом году Долина стала жертвой крупной аферы: она продала квартиру и перевела деньги мошенникам, которые несколько месяцев её обрабатывали. Владелицей квартиры стала 34-летняя Полина Лурье — мать-одиночка, работавшая в московской инженерно-консалтинговой компании.
Никите Павловичу стало плохо 20 ноября, его госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно. Несколько часов назад он скончался.
В марте 2025 года квартиру народной артистке РФ вернули.