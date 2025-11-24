В Госдуме разработали комплекс мер для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

24 ноября 2025, 02:49

Лариса Долина (Фото: Instagram* ​@larisa.dolina.official)

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали комплекс мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова.





Парламентарии указывают на массовые случаи, когда пожилые люди продают недвижимость, а затем обращаются в суд с просьбой признать договоры купли-продажи недействительными. Пенсионеры поясняют, что не хотели продавать жилое помещение при подписании договора.



Судебные разбирательства часто заканчиваются тем, что покупатели остаются без жилья и без уплаченных за него денег.





Певица Долина передала мошенникам свои сбережения и заемные средства

«Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике», — говорится в обращении к Краснову.