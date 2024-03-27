Мосгорсуд отказался исключать лидера группы «Ногу свело» из реестра иноагентов

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Мосгорсуд отказался исключать лидера рок-группы «Ногу свело» Максима Покровского* из реестра иноагентов. Об этом следует из официального портала судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что была отклонена апелляционная жалоба музыканта на отказ Замоскворецкого суда Москвы вычеркнуть его имя из списка.
В августе прошлого года суд также отказал Покровскому* в иске, в котором он оспаривал решение Минюста РФ о внесении его в реестр иноагентов.
По ранее озвученным в суде данным, лидер группы имеет иностранное влияние, участвовал в распространении антироссийской информации и материалов СМИ, признанных иноагентами. Кроме того, он оуществляет политическую деятельность и распространяет материалы на украинских YouTube-каналах.
Покровский* был внесён в реестр иноагентов в конце марта прошлого года. Уже несколько лет он проживает в США.
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*внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
В августе прошлого года суд также отказал Покровскому* в иске, в котором он оспаривал решение Минюста РФ о внесении его в реестр иноагентов.
Покровский* был внесён в реестр иноагентов в конце марта прошлого года. Уже несколько лет он проживает в США.
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*внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Анастасия Чинкова