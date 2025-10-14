Мосгорсуд отклонил апелляции Лебедева и Дудя по иску Мизулиной
Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя* на решение Лефортовского суда Москвы по иску главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС.
Суд подтвердил частичное удовлетворение иска Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации. Блогеров обязали удалить видео с оскорбительными высказываниями в адрес главы ЛБИ. Кроме того, Лебедев должен выплатить 300 тысяч рублей, а Дудь* — 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.
В апелляционных жалобах блогеры утверждали, что их высказывания носили оценочный характер и не порочили Мизулину. Представители Дудя не явились на заседание, а представитель Лебедева заявил о неверной лингвистической экспертизе.
Читайте также: