Мосгорсуд отклонил апелляции Лебедева и Дудя по иску Мизулиной

14 октября 2025, 13:28

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя* на решение Лефортовского суда Москвы по иску главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС.