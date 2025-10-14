Майкла Джексона вновь обвинили в насилии над детьми
Легендарного певца Майкла Джексона, ушедшего из жизни в 2009 году, вновь обвиняют в сексуальном насилии над детьми. Как сообщает Starhit, поп-звезда на протяжении 25 лет мог систематически насиловать пятерых детей.
По словам истцов, Джексон «зомбировал» и психологически обрабатывал несовершеннолетних, внушая каждому, что он «особенный» и «избранный». Особое внимание привлекает тот факт, что один из обвинителей — Фрэнк Касио, многолетний друг певца, который ранее открыто защищал его в СМИ и даже написал книгу «Мой друг Майкл».
Известно также, что в 2020 году члены семьи Касио уже подавали аналогичные обвинения анонимно. Тогда, по их словам, им выплатили 13 миллионов долларов в рамках досудебного соглашения. Сейчас они утверждают, что подписали мировую под давлением, и требуют от наследников певца 160 миллионов фунтов стерлингов компенсации.
Адвокаты семьи Джексона пока не дали официального ответа на новые обвинения, но, как и в прошлые разы, заявляют о недоказанности и попытках заработать на имени артиста. История может стать новым поворотом в многолетней и противоречивой борьбе за наследие поп-короля.
