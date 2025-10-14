Майкла Джексона вновь обвинили в насилии над детьми

14 октября 2025, 11:56

Фото: iStock/Merkuri2

Легендарного певца Майкла Джексона, ушедшего из жизни в 2009 году, вновь обвиняют в сексуальном насилии над детьми. Как сообщает Starhit, поп-звезда на протяжении 25 лет мог систематически насиловать пятерых детей.