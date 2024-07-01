Мосгорсуд приговорил двух граждан Казахстана к 13 годам за диверсию на РЖД

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Московский городской суд приговорил двух граждан Казахстана к 13 годам лишения свободы. Они были признаны виновными в диверсии, совершённой группой лиц.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда. По словам собеседника агентства, граждане Республики Казахстан Александр Абрам и Эдуард Бурдилов по приговору получили по 13 лет лишения свободы каждый. Первый из них первые четыре года будет отбывать в тюрьме. Второй проведёт за решёткой первые пять лет назначенного срока. Остальной срок наказания преступники будут отбывать в колонии строгого режима.
Поскольку известно, что суд также полностью удовлетворил гражданский иск ОАО «РЖД» к обвиняемым, можно предположить, что их преступное деяние как-то связано с железной дорогой. Другие подробности диверсии не приводятся.
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Александр Бойцов